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किच्छा के टूर ट्रेवल व्यवसायी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, कार का टायर फटा, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. रुद्रपुर से अपने घर लौट रहे एक टूर एंड ट्रेवल व्यवसायी की कार का टायर अचानक फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई. गंभीर रूप से घायल व्यवसायी को राहगीरों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

किच्छा के टूर ट्रेवल व्यवसायी हादसे का शिकार: उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में वार्ड नंबर-2, आजाद नगर निवासी 35 वर्षीय मोहित शर्मा, पुत्र केशव शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहित शर्मा मंगलवार देर रात लगभग 11:30 बजे रुद्रपुर से अपने घर किच्छा लौट रहे थे. जब उनकी कार राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने पहुंची, तभी कार का अगला टायर अचानक फट गया. टायर फटने के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई.

35 साल के मोहित शर्मा की सड़क हादसे में मौत: टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और मोहित शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना होते ही मौके से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत मानवता का परिचय देते हुए 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी. एंबुलेंस की सहायता से घायल मोहित शर्मा को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.