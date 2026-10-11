ETV Bharat / state

किच्छा-सिरौली कलां में कांग्रेस की जीत, बेहड़ की रणनीति सफल या बीजेपी के लिए खतरे की घंटी?

रुद्रपुर: किच्छा और सिरौली कलां के चुनाव परिणामों ने उधम सिंह नगर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है. कांग्रेस इसे अपनी राजनीतिक मजबूती और बीजेपी के खिलाफ जनता के रुख का संकेत बता रही है. जबकिस बीजेपी नेताओं का कहना है कि स्थानीय निकाय चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का पैमाना नहीं माना जा सकता.

एक तरफ कांग्रेस नेता अपनी जीत को प्रदेश में बदलाव की शुरुआत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी संगठन की समीक्षा और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की बात कर रही है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस इन जीतों को आगे कितना राजनीतिक लाभ दिला पाती है और बीजेपी अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है. फिलहाल, किच्छा और सिरौली कलां के नतीजों ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है.

कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा ने दावा किया कि किच्छा में मिली जीत का प्रभाव रुद्रपुर की राजनीति पर भी पड़ सकता है. हालांकि, यह उनका राजनीतिक आकलन है और इसका वास्तविक असर आगामी चुनावों में ही स्पष्ट होगा. फिलहाल, दोनों ही पालिकाओं पर जीत के बाद कांग्रेस गदगद नजर आ रही है, तो बीजेपी भी हार को स्वीकार कर रही है.

मोहनखेड़ा ने रुद्रपुर के मेयर पर भी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि जनता की अपेक्षाओं की तुलना में राजनीतिक व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जा रहा है. उन्होंने छात्रसंघ चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में जनता अपने मताधिकार के जरिए राजनीतिक दलों को जवाब देगी.

" चुनाव के दौरान नफरती बयानबाजी से सामाजिक तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई. किच्छा की जनता ने ऐसी राजनीति को स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाई. उत्तराखंड की जनता अमन-चैन चाहती है और हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिशों से ऊब चुकी है. "- मोहन खेड़ा, कांग्रेस नेता

मोहन खेड़ा बोले- जनता नफरत की राजनीति से ऊब चुकी: वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन खेड़ा ने किच्छा के चुनाव परिणामों को बीजेपी की कथित विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ जनादेश बताया. उन्होंने रुद्रपुर के बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि,

" दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस की जीत को पार्टी के लिए संजीवनी है. आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस उत्तराखंड में बेहतर प्रदर्शन करेगी. "- राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक, रुद्रपुर

उन्होंने बताया कि उनकी टीम लगातार मंडी परिसर की निगरानी कर रही थी और सूचना के अधिकार के तहत सीसीटीवी फुटेज की मांग भी की गई थी. ठुकराल ने मतगणना में हुई देरी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिणाम घोषित होने का उल्लेख किया और न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया.

ठुकराल ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान कुछ नेताओं की बयानबाजी सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने वाली थी. उनके मुताबिक, जनता अमन-चैन चाहती है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की राजनीति को पसंद नहीं करती. पूर्व विधायक ठुकराल ने स्ट्रांग रूम विवाद का भी जिक्र किया.

" किच्छा में हिंदू-मुस्लिम मुद्दे को लेकर बयानबाजी करने वालों को जनता ने जवाब दिया है. किच्छा की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह को 6 हजार से ज्यादा मतों से जिताकर अपना फैसला सुना दिया. दोनों नगर पालिकाओं में कांग्रेस का परचम लहराया है. "- राजकुमार ठुकराल, पूर्व विधायक, रुद्रपुर

राजकुमार ठुकराल का बीजेपी नेताओं पर हमला: वहीं, बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के इन दावों से सहमति नहीं जताई और कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के परिणामों से प्रदेश की सत्ता का भविष्य तय नहीं किया जा सकता. रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी कांग्रेस की जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा.

कांग्रेस नेता ने दोनों नगर पालिकाओं में मिली जीत को पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए इसे प्रदेश की राजनीति में बदलाव की शुरुआत के रूप में पेश किया. कांग्रेस का तर्क है कि स्थानीय निकाय चुनावों में मिली यह सफलता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएगी और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को मजबूती देगी.

" बीजेपी के जनबल, धनबल और बाहुबल के साथ सरकार, पुलिस एवं प्रशासन के कथित दुरुपयोग के बावजूद कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है. जनता का रुख स्पष्ट है और वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहती है. सत्ता का अहंकार किसी भी राजनीतिक दल के पतन का कारण बन सकता है. "- भुवन कापड़ी, उप नेता प्रतिपक्ष

भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप: किच्छा और सिरौली कलां में कांग्रेस की जीत के बाद खटीमा विधायक एवं विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस नेता भुवन कापड़ी ने आरोप लगाया कि,

अब अपने समर्थित प्रत्याशी को नगर पालिका अध्यक्ष पद पर जीत दिलाने के बाद बेहड़ को एक और राजनीतिक बढ़त मिलने की चर्चा है. हालांकि, नगर पालिका चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे, मतदाता समीकरण और राजनीतिक परिस्थितियां अलग होती हैं. इसलिए इन नतीजों को 2027 के विधानसभा चुनाव का सीधा संकेत मानना अभी जल्दबाजी होगी.

मतगणना के बाद कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह ने 6 हजार 77 मतों से जीत दर्ज की. इस परिणाम को बेहड़ के स्थानीय राजनीतिक प्रभाव से जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी तिलक राज बेहड़ ने बीजेपी के राजेश शुक्ला को किच्छा सीट पर हराया था.

कांग्रेस ने राजेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था. जबकि, बीजेपी ने संदीप अरोड़ा उर्फ सोनू पर भरोसा जताया. चुनाव प्रचार के दौरान तिलक राज बेहड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाई. जबकि, राजेश शुक्ला बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करते नजर आए.

बेहड़ और शुक्ला के राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा: किच्छा नगर पालिका का चुनाव केवल अध्यक्ष पद की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा. इसे कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के राजनीतिक प्रभाव की परीक्षा के तौर पर भी देखा गया.

सिरौली कलां नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस की जीत: वहीं, सिरौली कलां नगर पालिका के पहले चुनाव में कांग्रेस की राशिदा बेगम ने निर्दलीय प्रत्याशी फरहीन जहां को 1 हजार 773 मतों से हराया. राशिदा बेगम को 5 हजार 434 वोट मिले. जबकि, फरहीन जहां के खाते में 3 हजार 661 मत आए. सिरौली कलां में अध्यक्ष पद की जीत के साथ ही कांग्रेस ने चारों वार्डों में भी जीत दर्ज की.

किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत: किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेश प्रताप सिंह को 1 9 हजार 508 वोट मिले. जबकि, बीजेपी प्रत्याशी संदीप अरोड़ा उर्फ सोनू को 13 हजार 431 मत प्राप्त हुए. इस तरह राजेश प्रताप सिंह ने 6 हजार 77 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

कांग्रेस के पक्ष में रहे किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिकाओं के चुनाव: बता दें कि उधम सिंह नगर जिले की किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिकाओं के चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहे. दोनों स्थानों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज कर स्थानीय राजनीति में अपनी ताकत दिखाई. दोनों ही नगर पालिकाओं में कांग्रेस को मिली सफलता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाया है.

सांसद अजय भट्ट ने कहा- हार स्वीकार, 2027 में फिर बनाएंगे सरकार: कांग्रेस नेताओं के हमलों के बीच नैनीताल-उधम सिंह नगर के बीजेपी सांसद अजय भट्ट की प्रतिक्रिया भी सामने आई. सांसद अजय भट्ट का कहना है कि,

"चुनाव में कोई जीतता है तो कोई हारता है. लोकतंत्र में यह सामान्य प्रक्रिया है और बीजेपी चुनाव परिणाम को स्वीकार करती है. संभव है कि कुछ जगहों पर पार्टी जनता तक अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई हो. स्थानीय परिस्थितियां भी परिणाम को प्रभावित करती हैं. इन सभी पहलुओं पर संगठन की समीक्षा के दौरान चर्चा की जाएगी."- अजय भट्ट, बीजेपी सांसद, नैनीताल-उधम सिंह नगर

सांसद अजय भट्ट ने स्पष्ट किया कि बीजेपी किच्छा के परिणाम को 2027 के विधानसभा चुनाव का पैमाना नहीं मानती. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास बूथ से लेकर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक मजबूत संगठन है, जो पूरे वर्ष जनता के बीच काम करता है.

उन्होंने पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि पार्टी का संगठन लगातार सक्रिय है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2027 में बीजेपी पहले से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार होगी.

पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के राजनीतिक आकलन के संबंध में अजय भट्ट ने कहा कि चुनाव के बाद समीक्षा होती है और उसमें स्थानीय परिस्थितियों तथा संभावित कमियों पर चर्चा की जा सकती है. उन्होंने दोहराया कि चुनाव में जीत-हार होती रहती है और किच्छा के परिणाम को पूरे प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का अंतिम पैमाना नहीं माना जाना चाहिए.

बीजेपी की रैली में महिलाएं (फोटो- ETV Bharat)

शिव अरोरा बोले- एक जीत से 2027 का फैसला नहीं होगा: रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने कांग्रेस नेताओं के उत्साह पर सवाल उठाते हुए कहा कि किच्छा और सिरौली कलां में जीत के बाद कांग्रेस इस परिणाम को बड़ी राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है. बीजेपी विधायक शिव अरोरा ने कहा कि,

"चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन किसी एक स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम से पूरे प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर तय नहीं होती. पंचायत चुनावों में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और पार्टी के 11 जिला पंचायत अध्यक्ष बने. आगामी 2027 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी."- शिव अरोरा, बीजेपी विधायक, रुद्रपुर

शिव अरोड़ा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से जीत के लिए संघर्ष कर रहे नेताओं के लिए एक जीत उत्साह बढ़ाने वाली हो सकती है, लेकिन इससे विधानसभा चुनाव के परिणाम तय नहीं होते. अरोरा ने मतगणना से पहले मतपेटियों में गड़बड़ी और उन्हें बदले जाने के आरोपों का भी उल्लेख किया.

उन्होंने कहा कि बीजेपी किच्छा के परिणाम को गंभीरता से ले रही है और इसकी समीक्षा करेगी. बीजेपी के पास जनता के सामने अपनी उपलब्धियां रखने और आगामी चुनाव की तैयारी करने के लिए स्पष्ट एजेंडा है. उन्होंने कांग्रेस की जीत को स्थानीय चुनाव तक सीमित बताते हुए 2027 में बीजेपी की वापसी का भरोसा जताया.

बीजेपी की रैली (फोटो- ETV Bharat)

मेयर विकास शर्मा बोले- संगठन की कमियां दूर करेंगे: रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा ने भी किच्छा के चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने स्वीकार किया कि बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए प्रयास किए, लेकिन पार्टी किच्छा की जनता को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं रही.

"किच्छा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस लगातार तीसरी बार जीतने में सफल रही है. बीजेपी ने जीत के साथ-साथ हार का अंतर कम करने का भी प्रयास किया, लेकिन मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाई. परिणाम से पार्टी को अपनी कमियों को समझने का अवसर मिला है. बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी मनमुटाव दूर करने और संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा."- विकास शर्मा, मेयर, रुद्रपुर

मेयर शर्मा ने विश्वास जताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी किच्छा में अपना विधायक जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएगी. कार्यकर्ताओं को जोड़कर नए उत्साह के साथ चुनावी तैयारी की जाएगी. कांग्रेस नेताओं की ओर से बीजेपी पर की जा रही बयानबाजी के संबंध में विकास शर्मा ने कहा कि चुनाव में जीत और हार दोनों होती हैं.

उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी. विकास शर्मा ने ये भी माना कि किच्छा में बीजेपी की हार के पीछे कुछ स्थानीय कमियां रही होंगी, जिनकी समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी.

स्ट्रांग रूम विवाद से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला: किच्छा और सिरौली कलां के निकाय चुनाव परिणामों से पहले मतगणना को लेकर लंबा विवाद भी सामने आया. दोनों नगर पालिकाओं में 22 सितंबर 2026 को मतदान हुआ था. किच्छा में 19 मतदान केंद्रों पर 56 बूथ बनाए गए थे. जबकि, सिरौली कलां में 4 मतदान केंद्रों पर 13 बूथों की व्यवस्था की गई थी.

किच्छा में 70.59 प्रतिशत और सिरौली कलां में 83.87 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. मतदान के बाद मतपेटियां नई मंडी समिति स्थित स्ट्रांग रूम में जमा कराई गईं. इसी दौरान कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों के बीच विवाद की स्थिति बनी.

दोनों पक्षों की ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए. पुलिस के मुताबिक, विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ कथित धक्का-मुक्की के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. इसके अलावा करीब 30 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग के मामलों में कार्रवाई की गई.

किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका का चुनावी सफर?

किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका का चुनावी सफर? (फोटो- ETV Bharat GFX)

सिरौली कलां में पहली बार हुआ चुनाव: सिरौली कलां नगर पालिका का चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अलग नगर पालिका के रूप में यहां पहली बार चुनाव कराया गया. घटनाक्रम के अनुसार, 23 अप्रैल 2018 की अधिसूचना के माध्यम से सिरौली कलां को किच्छा नगर पालिका में शामिल किया गया था.

बाद में राज्य सरकार ने 3 सितंबर 2024 को इसे किच्छा नगर पालिका से अलग करने की अधिसूचना जारी की. इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. 13 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अधिसूचना के प्रभाव पर रोक लगाते हुए मामले पर विचार किया. इसके बाद सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिरौली कलां को अलग नगर पालिका बनाने की अस्थायी अधिसूचना जारी कर आपत्तियां और सुझाव मांगे.

19 मई 2025 को इसे अलग नगर पालिका के रूप में अधिसूचित किया गया. इस फैसले को भी अदालत में चुनौती दी गई. आखिरकार 2026 में यहां पहली बार अलग नगर पालिका के तौर पर चुनाव हुआ. कांग्रेस की राशिदा बेगम की जीत और चारों वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों की सफलता ने इस चुनाव को जिले की राजनीति में खास बना दिया.

ये भी पढ़ें-