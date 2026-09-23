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किच्छा पॉलिटिकल बवाल मामले में एक्शन, एक गिरफ्तार, हिरासत में 30 लोग

आरोपी को किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ से धक्का-मुक्की के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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किच्छा पॉलिटिकल बवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 23, 2026 at 5:11 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: किच्छा में नगर पालिका चुनाव के बाद मतगणना परिसर में मंगलवार शाम उस समय हंगामा हो गया, जब विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक आमने-सामने आ गए. कहासुनी के बाद धक्का-मुक्की और विधायक तिलक राज बेहड़ को थप्पड़ मारे जाने का आरोप सामने आया. पुलिस ने तत्काल दोनों पक्षों को अलग किया. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 30 लोगों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, विधायक पक्ष ने घटना को लेकर एफआईआर और दंडात्मक कार्रवाई की मांग उठाई है.

प्रत्यक्ष घटनाक्रम को लेकर सामने आई रिपोर्टों में बताया गया है कि स्ट्रांग रूम के बाहर व्यवस्था और पर्दे लगाए जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था. इसी दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आमने-सामने आ गए. विवाद बढ़ने पर समर्थकों के बीच भी तनातनी हुई. इसी दौरान विधायक बेहड़ को थप्पड़ मारे जाने का आरोप लगाया गया. मामले में विधायक बेहड़ ने पुलिस को शिकायत देने की बात कही थी.

पुलिस ने स्थिति को तत्काल नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को अलग-अलग कर मौके से हटाया. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनके समर्थकों को पंतनगर स्थित सिडकुल चौकी ले जाया गया. विधायक तिलक राज बेहड़ और उनके समर्थकों को किच्छा कोतवाली ले जाया गया. अधिकारियों का कहना था कि कार्रवाई का उद्देश्य मौके पर किसी अप्रिय घटना को रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना था.

मामले में पुलिस ने लालपुर की आस्था कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय धीरज कुमार को मुख्य आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक धीरज कुमार पर वर्तमान विधायक के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप है. उसे धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने वाले लोगों को चिह्नित करते हुए अब तक 30 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है.

वहीं, घटना के बाद विधायक पक्ष की ओर से मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की. बयान में कहा गया कि यदि प्रशासन के सामने हिंसात्मक घटना हुई है तो उसके संबंध में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. साथ ही चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास का आरोप लगाते हुए मतगणना को लेकर न्यायालय से हस्तक्षेप की अपेक्षा जताई गई. इन दावों पर अंतिम स्थिति संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद स्पष्ट होगी.

उधर, पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन प्रक्रिया और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान स्वीकार नहीं किया जाएगा. एसएसपी अजय गणपति ने कहा कि कानून एवं शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. शांति भंग करने के प्रयास में साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद मतगणना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. साथ ही हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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Last Updated : September 23, 2026 at 5:19 PM IST

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