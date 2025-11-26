ETV Bharat / state

नशे में पिता के साथ की मारपीट, अवैध हथियार से डराया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

रुद्रपुर: रील बनाने के लिए अवैध असलहों का प्रयोग करने और नशे के बाद पिता के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट करने वाले पुत्र को उधम सिंह नगर की किच्छा पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है. जांच में एक नाम और प्रकाश में आया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

नशे में पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करने के मामले में किच्छा कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान पुलिस ने उसकी अलमारी से दो अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया है. आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है.

पुलिस के मुताबिक, 25 नवंबर की दोपहर कोतवाली पुलिस को गुरबख्श सिंह नाम के एक कॉलर द्वारा सूचना दी कि उनका बेटा नशे में उनके साथ झगड़ा कर रहा है. सूचना पर थाना पुलिस गुरबख्स सिंह के घर पहुंचे. इस दौरान गुरबख्श ने बताया कि उसका बेटा सुरेंद्र सिंह नशा करता है. नशे के बाद वह उनके साथ मारपीट करता है. उसके द्वारा अपनी बुलेट को आग लगाने की कोशिश भी गई. आरोपी के पास दो अवैध असलहा भी है, जिससे वह उन्हें डराता और धमकी देता है. शिकायत पर जब पुलिस टीम ने आरोपी युवक की अलमारी की तलाशी ली तो अलमारी से राइफल 315 और 12 बोर की दो रायफल्स के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद किए.

पुलिस ने तुरंत आरोपी सुरेंद्र को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सुरेंद्र ने बताया कि उसने शौक के लिए असलहा रखा है. वह रील बनाने के लिए अवैध असलहा का प्रयोग करता है. उसके द्वारा बताया कि वह दोनों राइफल को सतुइया निवासी इन्द्रजीत संधू पुत्र परमजीत सिंह संधू से लेकर आया है. आरोपी के खिलाफ थाना किच्छा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है. पुलिस, प्रकाश में आए अन्य संदिग्ध की जांच में जुटी हुई है.