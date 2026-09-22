किच्छा में क्यों भिड़े दिग्गज? मतपेटियों को लेकर क्या है विवाद, विस्तार से जानिए
किच्छा में मतदान होने के बाद स्ट्रांग रूम में मत पेटियों को रखने को लेकर विवाद हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2026 at 8:48 PM IST
देहरादून: उधम सिंह नगर जिले में किच्छा नगर पालिका और सिरौली कलां नगर पंचायत के लिए आज मतदान संपन्न हुआ. मतदान सम्पन्न होने के बाद स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को रखने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया. कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थक आमने-सामने आ गए.
इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कि इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है. गणेश गोदियाल ने नगर पालिका परिषद किच्छा और सिरौली कलां में चुनावी प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर स्टेट इलेक्शन कमिशन को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की. उन्होंने पत्र में कहा किच्छा में चुनावी प्रक्रिया के दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किए जाने के वीडियो सोशल मीडिया और समाचारों के माध्यम से सामने आए हैं.
किच्छा में भीड़ गये राजेश शुक्ला और तिलक राज बेहड़, जमकर हुआ हंगामा @dm_usnagar @UdhamSNagarPol @BJP4UK @INCUttarakhand— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) September 22, 2026
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पत्र में कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है. उन्होंने मांग उठाई है कि किच्छा नगर पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
किच्छा में हुई इस घटना पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा क्या अब चुनाव जोर जबरदस्ती से जीते जाएंगे, किच्छा में हारती हुई सत्तारूढ़ पार्टी अब जोर जबरदस्ती पर उतर आई है. स्ट्रांग रूम देखने गए कांग्रेस के प्रत्याशी और स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़ के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया.
उन्होंने आरोप लगाया कि यह मारपीट की घटना भी पुलिस की मौजूदगी में हुई. उन्होंने कहा चुनाव आयोग को इसका तत्काल संज्ञान लेना चाहिए, यदि छोटे-छोटे स्थान पर भी पंचायत चुनाव में जिस तरह परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है, तो फिर यह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है. उन्होंने इस घटना की तीखी निंदा की है.
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