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गुस्से से तमतमाए विधायक तिलक राज बेहड़, बोले- 'ऐसे अधिकारियों को जूता पहनकर घूमना चाहिए'

दांत भिंचते हुए किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने अधिकारियों को जमकर सुनाई खरी-खोटी, धरना देते हुए अधिकारियों पर मढ़े गंभीर आरोप

KICHHA MLA TILAK RAJ BEHAR
अधिकारियों को सुनी खरी-खोटी सुनाते विधायक बेहड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 7:39 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा में उस समय माहौल गरमा गया, जब स्थानीय विधायक तिलक राज बेहड़ अचानक मंडी पहुंच गए. किसानों की गेहूं तौल में लापरवाही होता देख विधायक बेहड़ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. इतना ही नहीं विधायक ने तमतमाते हुए अधिकारियों को जूते की माला पहनकर घूमने को कह दिया.

अचानक मंडी में पहुंचे विधायक बेहड़: बता दें कि किच्छा मंडी में इन दिनों गेहूं खरीद की जा रही है. जहां अव्यवस्थाओं के आरोप लग रहे हैं. किसानों की शिकायत थी कि उनकी फसल की समय पर तौल नहीं हो रही, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर कई बार शिकायतें मिलने के बाद विधायक तिलक राज बेहड़ आज अचानक मंडी पहुंच गए.

गुस्से से तमतमाए किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ (वीडियो सोर्स- ETV Bharat)

अधिकारियों को सुनी खरी-खोटी: जहां मंडी का हाल देखकर विधायक भड़क उठे. उन्होंने मौके पर मौजूद क्रय केंद्र के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि 'ऐसे अधिकारियों को जूता पहनकर घूमना चाहिए.' विधायक के इस बयान से मौके पर माहौल गरमा गया. विधायक के तेवर देखते ही उनके समर्थक और स्थानीय किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए.

धरने पर बैठे किसान और कांग्रेसी: देखते ही देखते मंडी परिसर में नारेबाजी शुरू हो गई. गुस्साए किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए एवं अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. धरने के दौरान विधायक ने अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने साफ कहा कि 'जिस तरह से गेहूं तौल का काम हो रहा है, वो किसानों के हित में बिल्कुल नहीं है.'

KICHHA MLA TILAK RAJ BEHAR
किसानों के साथ धरने पर बैठे विधायक तिलक राज बेहड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के ही गृह जनपद में ही किसान बेहाल: विधायक तिलक राज बेहड़ ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ सरकार किसानों के हित की बड़ी-बड़ी बातें करती है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के ही गृह जनपद में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. उन्होंने इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया.

प्रशासनिक अधिकारियों में मचा हड़कंप: वहीं, मंडी में बढ़ते हंगामे के बीच प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया. मौके पर स्थिति को संभालने के प्रयास किए गए, लेकिन किसानों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा था. बीती रोज भी काशीपुर और खटीमा में भी किसानों का गुस्सा देखने को मिला था.

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तिलक राज बेहड़ अधिकारियों को फटकार
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