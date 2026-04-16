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गुस्से से तमतमाए विधायक तिलक राज बेहड़, बोले- 'ऐसे अधिकारियों को जूता पहनकर घूमना चाहिए'

अधिकारियों को सुनी खरी-खोटी सुनाते विधायक बेहड़ ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )