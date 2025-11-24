शतरंज को मिला नया सितारा, कियाना परिहार बनीं राजस्थान की पहली महिला कैंडिडेट मास्टर
कियाना ने शुरुआती वर्षों में ही कई प्रतियोगिताओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है.
Published : November 24, 2025 at 10:22 AM IST
उदयपुर : चेस खिलाड़ी कियाना पारिहार ने शतरंज जगत में इतिहास रचते हुए राजस्थान की पहली महिला कैंडिडेट मास्टर (WCM) बनने का गौरव हासिल किया है. कम उम्र में यह उपलब्धि पाना उनके असाधारण हुनर अनुशासन और निरंतर मेहनत का परिणाम है. कियाना ने न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरने में सफलता पाई है.
छोटे कदमों से बड़ी उड़ान तक : पिता जितेंद्र बताया कि कियाना ने मात्र चार वर्ष की उम्र में शतरंज की बिसात पर कदम रखा. उनके पिता जितेंद्र पारिहार ने उनके शुरुआती कोच के रूप में उनकी प्रतिभा को संवारने का काम किया. बहुत कम उम्र में उनके खेल में परिपक्वता खेल को पढ़ने की क्षमता और रणनीति बनाने की दक्षता ने उन्हें अलग पहचान दिलाई. कियाना ने शुरुआती वर्षों में ही कई प्रतियोगिताओं में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. जहां उन्होंने न सिर्फ भाग लिया बल्कि शानदार प्रदर्शन कर अनेक खिताब अपने नाम किए.
कियाना की उपलब्धियां :-
- राष्ट्रीय अंडर-9 गर्ल्स चेस चैंपियनशिप 2024 – 10/11 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक
- एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप 2023 – अंडर-8 गर्ल्स में स्वर्ण पदक, रैपिड फ़ॉर्मेट में रजत
- वर्ल्ड कैडेट चेस चैंपियनशिप 2025 – अंडर-10 कैटेगरी में कांस्य पदक, 8.5/11 अंक और 1897 की प्रदर्शन रेटिंग
WCM बनने की यात्रा : कियाना ने अपना WCM मानदंड 2023 की एशियन यूथ चैंपियनशिप में पूरा किया. इसके बाद वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन ने उनकी FIDE रेटिंग 1800+ तक पहुंचा दी, जो कैंडिडेट मास्टर का खिताब हासिल करने की अंतिम सीढ़ी थी. उनकी रैंकिंग में लगातार सुधार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिर प्रदर्शन ने उन्हें यह उपलब्धि दिलाई है.
कोच और परिवार का समर्थन : कियाना को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके कोच हेमल थांकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. थांकी कहते हैं, कियाना की मेहनत सीखने की क्षमता और मानसिक मजबूती उन्हें विशेष बनाती है. वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कियाना अब विश्व स्तर की प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही हैं. उनका लक्ष्य ग्रैंडमास्टर (GM ) बनना है और उनके वर्तमान प्रदर्शन को देखकर यह सपना बिल्कुल साकार होता दिखाई देता है. उसके पिता पेशे से इंजीनियर हैं, जबकि मां सरकारी शिक्षिका हैं.