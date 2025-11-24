ETV Bharat / state

शतरंज को मिला नया सितारा, कियाना परिहार बनीं राजस्थान की पहली महिला कैंडिडेट मास्टर

कियाना परिहार ने रचा नया इतिहास ( फोटो सोर्स- कियाना के पिता )