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छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, स्मृति ईरानी ने लिया फीडबैक, मंत्री खुशवंत का कांग्रेस पर हमला

मंत्री गुरु खुशवंत साहेब से खास बातचीत ( ETV BHARAT )

रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक हुई. बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी स्मृति ईरानी ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों से उनके कामकाज का फीडबैक लिया. साथ ही जनता के बीच सरकार की नीतियों और पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई. इस बीच छत्तीसगढ़ के कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ईटीवी भारत से बातचीत में बैठक के एजेंडे की जानकारी दी. वहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की अपील भी की.

स्मृति ईरानी ने मंत्रियों से लिया फीडबैक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रियों से उनके कामकाज का फीडबैक लिया गया. इसके साथ ही पार्टी और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाने, आगामी रणनीति तय करने और जनता के बीच किन नीतियों के साथ जाना है, इस पर भी चर्चा हुई.