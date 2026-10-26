छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा, स्मृति ईरानी ने लिया फीडबैक, मंत्री खुशवंत का कांग्रेस पर हमला
स्मृति ईरानी की मीटिंग पर कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब से ईटीवी भारत ने बात की. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 6:26 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीजेपी संगठन और सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक हुई. बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी स्मृति ईरानी ने प्रदेश सरकार के मंत्रियों से उनके कामकाज का फीडबैक लिया. साथ ही जनता के बीच सरकार की नीतियों और पार्टी की रणनीति को लेकर भी चर्चा हुई. इस बीच छत्तीसगढ़ के कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ईटीवी भारत से बातचीत में बैठक के एजेंडे की जानकारी दी. वहीं, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस से माफी मांगने की अपील भी की.
स्मृति ईरानी ने मंत्रियों से लिया फीडबैक
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संगठनात्मक गतिविधियों और सरकार के कामकाज को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रदेश सरकार के मंत्रियों से उनके कामकाज का फीडबैक लिया गया. इसके साथ ही पार्टी और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाने, आगामी रणनीति तय करने और जनता के बीच किन नीतियों के साथ जाना है, इस पर भी चर्चा हुई.
समीक्षा बैठक को बताया प्रक्रिया का हिस्सा
छत्तीसगढ़ के कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने ईटीवी भारत के सहायक मुख्य संवाददाता प्रवीण कुमार सिंह से बातचीत में कई बातें बताई. उन्होंने कहा कि बैठक में पार्टी की गतिविधियों की समीक्षा की गई. साथ ही आगे किस रणनीति के तहत काम करना है और पार्टी व संगठन को साथ लेकर कैसे चलना है, इस पर भी चर्चा हुई.
बीजेपी प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी की ओर से मंत्रियों के कामकाज और परफॉर्मेंस की समीक्षा किए जाने के सवाल पर मंत्री खुशवंत ने कहा कि राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश प्रभारी के दौरे के दौरान इस तरह की बैठकें प्रक्रिया के अनुरूप होती है.
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा-खुशवंत
मंत्री खुशवंत ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और वह जबरदस्ती प्रोपेगेंडा फैलाने और भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है.
प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस से माफी की मांग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई कथित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए खुशवंत ने कहा कि विपक्ष को पहले संस्कार सीखने चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के होते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए- खुशवंत
खुशवंत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सामने आकर माफी मांगने की अपील की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और राजनीतिक संवाद में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए. छत्तीसगढ़ में बीजेपी की समीक्षा बैठक के जरिए संगठन और सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई. बैठक के बाद मंत्री खुशवंत के बयान ने प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी आरोप-प्रत्यारोप को एक बार फिर सामने ला दिया है.