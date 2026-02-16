Massive Fire Broke Out : खुशखेड़ा हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मुख्यमंत्री ने वन मंत्री को भेजा मौके पर
खुशखेड़ा हादसे में सात लोगों की मौत की खबर के बाद देशभर में दुख का माहौल है.
Published : February 16, 2026 at 1:43 PM IST
खैरथल : राजस्थान के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी भीषण आग की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है. हादसे में जनहानि की खबर सामने आने के बाद देश-प्रदेश के नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है और राहत-बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में घटना को दुखद और अत्यंत पीड़ादायक बताया. उन्होंने लिखा कि भिवाड़ी में आग की दुर्घटना बेहद त्रासद है और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की. साथ ही उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की.
मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुख : वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी घटना पर गहरा दुख जताया. उन्होंने कहा कि खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में आग लगने से हुई जनहानि का समाचार अत्यंत दुःखद है. मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को तत्काल राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
मौके के लिए रवाना हुए वन मंत्री : इस बीच अलवर शहर से विधायक और वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया में घटना को बेहद दुखद बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर वे जयपुर से घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं, ताकि राहत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया जा सके और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी खुशखेड़ा हादसे पर दुख जातते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भिवाड़ी की फैक्ट्री में 7 लोगों के जिंदा जलने की खबर अत्यंत हृदयविदारक है. ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में एवं शोकाकुल परिजनों को यह असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें तथा घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं.
प्रशासन के अनुसार आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और दमकल और आपदा राहत दल मौके पर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हुए हैं. हादसे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों में अग्नि-सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.