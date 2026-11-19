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सैनिकों के सम्मान में मजदूर की बेटी का बड़ा संकल्प! 45 दिनों में 2800 KM दौड़कर कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेगी खुशबू

शेखपुरा की खुशबू की सैनिकों के लिए पहल ( ETV Bharat )

शेखपुरा: बिहार की धरती में हमेशा ही 'हीरे' जन्म लिए हैं.बिहार से निकले मां भारती के वीर सपूतों ने हमेशा देश की लाज रखी है, और उसी बिहार की धरती शेखपुरा की एक बेटी ने देश के सैनिकों के सम्मान के लिए अनोखी पहल की है. खुश्बु अब देश के सैनिकों के सम्मान के लिए शेखपुरा से लेह लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल तक दौड़ लगायेगी.

कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचने का लक्ष्य