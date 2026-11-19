सैनिकों के सम्मान में मजदूर की बेटी का बड़ा संकल्प! 45 दिनों में 2800 KM दौड़कर कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचेगी खुशबू
Kargil War Memorial: देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करना इस दौड़ का उद्देश्य.रिपोर्ट-शिवचंद्र प्रताप
Published : November 19, 2026 at 8:35 PM IST
शेखपुरा: बिहार की धरती में हमेशा ही 'हीरे' जन्म लिए हैं.बिहार से निकले मां भारती के वीर सपूतों ने हमेशा देश की लाज रखी है, और उसी बिहार की धरती शेखपुरा की एक बेटी ने देश के सैनिकों के सम्मान के लिए अनोखी पहल की है. खुश्बु अब देश के सैनिकों के सम्मान के लिए शेखपुरा से लेह लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल तक दौड़ लगायेगी.
कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचने का लक्ष्य
शेखपुरा के चेवाड़ा स्थित 16 वर्षीय खुशबू सुनील साव की बेटी हैं, जो पंजाब में मजदूरी करते हैं.उसने चेवाड़ा के श्री कृष्ण प्लस टू विद्यालय से 12वीं की पढ़ाई पूरी की है. खुशबू ने सैनिकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए 45 दिनों में शेखपुरा से 2800 KM दौड़कर लद्दाख स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचने का लक्ष्य रखा है.
वीर जवानों के लिए अभियान
खुशबू का यह अभियान देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ-साथ युवाओं में देशभक्ति, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है.
आर्थिक अक्षमता भी नहीं आई आड़े
आर्थिक रूप से कमजोर होने के बाद भी उसका ये जज्बा मद्धिम नहीं हुआ है. उसकी इस पहल को मुकाम तक पहुंचाने के लिए स्थानीय लोगों ने आर्थिक मदद का हाथ बढ़ाया. ग्रामीणों के मुताबिक यह गौरव की बात है कि सैनिकों के सम्मान के लिए चेवाड़ा शेखपुरा की बेटी कारगिल तक दौड़ लगाने को तैयार है.
देश के सैनिकों को समर्पित दौड़
खुशबू कहती है कि मेरी ये दौड़ मेरे देश के सैनिकों को समर्पित है. मैनें 45 दिनों में दौड़कर कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचने का टार्गेट रखा है और आगे में 2032 का ओलंपिक खेलूंगी और उसके बाद मेरे आगे के कई प्लान है उन्हें भी पूरा करना है. इससे पहले भी कई दौड़ों में हिस्सा लिया है.
"ये दौड़ मेरे देश के सैनिकों को समर्पित है. मैनें 45 दिनों में दौड़कर कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंचने का टार्गेट रखा है और आगे में 2032 का ओलंपिक खेलूंगी और उसके बाद मेरे आगे के कई प्लान है उन्हें भी पूरा करना है. इससे पहले भी कई दौड़ों में हिस्सा लिया है."- खुशबू कुमारी, धाविका
वीर वंदन संकल्प दौड़ की शुरुआत
वहीं जब स्थानीय लोगों ने देखा की आर्थिक स्थिति खुशबू और उसकी मंजिल के आड़े आ रही है तो सभी लोगों ने पहल कर जरुरी राशि का इंतजाम कर दिया. उसकी मदद से आज खुशबू भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में वीर वंदन संकल्प दौड़ की शुरुआत कर रही है.
सैनिकों के प्रति गहरी आस्था से मिली प्रेरणा
खुशबू ने बताया कि उसे देश से प्रेम है और खासकर देश के सैनिकों के प्रति गहरी आस्था है. इसी आस्था ने उसे कारगिल वार मेमोरियल तक दौड़ लगाने की प्रेरणा दी है. खुशबू ने बताया कि दौड़ लगाकर 45 दिनों में वार मेमोरियल तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है. साथ ही उसने बताया कि पिछले तीन वर्षों से विभिन्न दौड़ के आयोजनों में शामिल होकर वह मेडल जीत चुकी है.
सैनिकों के सम्मान का प्रण
वहीं ग्रामीण व पूर्व सैनिक सुरेश केवट ने कहा है कि खुशबू बचपन से ही मुझे सैनिक की वर्दी में देखती आई है. इसी वजह से उसके अंदर प्रेरणा जागी और वह सैनिकों के सम्मान में शेखपुरा से लेह लद्दाख तक के कठिन सफर को पूरा करने का प्रण लिया है. गरीब परिवार की बेटी है सम्मानपूर्वक जीवन के लिए कठिन श्रम से भी पीछे नहीं हटती है.
"खुशबू बचपन से ही मुझे सैनिक की वर्दी में देखती आई है. इसी वजह से उसके अंदर प्रेरणा जागी और वह सैनिकों के सम्मान में शेखपुरा से लेह लद्दाख तक के कठिन सफर को पूरा करने का प्रण लिया है. गरीब परिवार की बेटी है सम्मानपूर्वक जीवन के लिए कठिन श्रम से भी पीछे नहीं हटती है."- सुरेश केवट, पूर्व सैनिक व स्थानीय ग्रामीणट
बचपन से ही दौड़ के प्रति समर्पण
खुशबू की मां सबुजा देवी ने बताया कि उसके पिता पंजाब के अमृतसर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते है. खुशबु उनके साथ घर का काम भी करती हैं. बचपन से ही दौड़ के प्रति उसके जज्बे को देखते हुए उन्होंने भी अपनी बेटी के इस फैसले का समर्थन किया.
"उसके पिता पंजाब के अमृतसर में दिहाड़ी मजदूरी का काम करते है. खुशबु उनके साथ घर का काम भी करती हैं. बचपन से ही दौड़ के प्रति उसके जज्बे को देखते हुए उन्होंने भी अपनी बेटी के इस फैसले का समर्थन किया." - सबुजा देवी, खुशबू की मां
परिवार को आर्थिक रुप से सबल बनाने की चाह
सबुजा देवी कहती हैं कि आर्थिक तंगी होने के बाद भी खुशबू ने मैराथन को चुना और आज कई शील्ड व ट्राफी पर उसका कब्जा है. पांच भाई व बहनों में खुशबू ही सबसे बड़ी है और सफलता के शिखर पर पहुंचकर वो अपने परिवार को आर्थिक रुप से सबल बनाना चाहती है.
चेवाड़ा से देवघर बाबा भोलेनाथ मंदिर तक भी दौड़
इसी साल इंटर की परीक्षा पास करने वाली खुश्बु सिर्फ मैराथन दौड़ जीतने तक सीमित नहीं रही है. वो चेवाड़ा से देवघर बाबा भोलेनाथ मंदिर तक भी दौड़ लगा चुकी है. खुशबू ने बताया कि 25 मार्च 2026 को चेवाड़ा से दौड़ लगाकर देवघर बाबा भोलेनाथ मंदिर पहुंची थी. उसके 16 घंटे में ये दौड़ पूरी की थी.
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