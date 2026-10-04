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खुर्सीपार बच्ची से दुष्कर्म केस, आरोपी मकान मालिक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस जांच में जुटी

खुर्सीपार दुष्कर्म केस ( ETV BHARAT )

दुर्ग: खुर्सीपार इलाके में मकान मालिक पर किराएदार की बच्ची से रेप का आरोप लगा है. अब इस केस में मकान मालिक की पत्नी ने किराएदार पर छेडछाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी मकान मालिक की पत्नी की शिकायत थाने में दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि इस केस में जांच की जा रही है.