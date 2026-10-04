खुर्सीपार बच्ची से दुष्कर्म केस, आरोपी मकान मालिक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत, पुलिस जांच में जुटी
खुर्सीपार इलाके में बच्ची से रेप केस में आरोपी की पत्नी ने किराएदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. अतुल शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2026 at 10:09 PM IST
दुर्ग: खुर्सीपार इलाके में मकान मालिक पर किराएदार की बच्ची से रेप का आरोप लगा है. अब इस केस में मकान मालिक की पत्नी ने किराएदार पर छेडछाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी मकान मालिक की पत्नी की शिकायत थाने में दर्ज की है. पुलिस का कहना है कि इस केस में जांच की जा रही है.
खुर्सीपार रेप केस में नई शिकायत
मकान मालकिन ने भी किराया मांगने के दौरान किरायेदार के पति पर अश्लील हरकत, मारपीट और जबरदस्ती की कोशिश का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है. दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग से कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद परिजनों ने बच्ची को निजी अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को इसकी सूचना दी. इसके बाद खुर्सीपार पुलिस हरकत में आई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी बताए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की है.
आरोपी मकान मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है- शोभराज अग्रवाल, एएसपी सिटी, दुर्ग भिलाई
मकान मालिक की पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत
इस पूरे मामले में जिस मकान मालिक पर आरोप लगा है . उसकी पत्नी ने खुर्सीपार थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उसने शिकायत में कहा कि करीब चार महीने का किराया बकाया था. 2 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे वह बकाया किराया मांगने किरायेदार के घर पहुंची थीं. महिला के मुताबिक, किरायेदार के पति ने तत्काल किराया देने से इनकार किया और एक महीने बाद रकम देने की बात कही. महिला का आरोप है कि किराया बार-बार टालने का विरोध करने पर उसके साथ अश्लील हरकत की गई, आपत्तिजनक टिप्पणी की गई और उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की गई.
इस शिकायत में महिला ने मारपीट और जबरदस्ती करने के प्रयास का भी आरोप लगाया है. घटना के बाद किराएदार और उसकी पत्नी ने माफी मांगी और घर खाली करने की बात कही. सामाजिक बदनामी और पारिवारिक परिस्थितियों के चलते तत्काल शिकायत नहीं करने की बात महिला ने कही है. उसके बाद महिला ने 4 अक्तूबर को किराएदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
इस केस में मकान मालिक की पत्नी की शिकायत आई है. हमने इस मामले में जांच शुरू कर दी है-शोभराज अग्रवाल, एएसपी सिटी, दुर्ग भिलाई
खुर्सीपार में किराएदार बच्ची से रेप के मामले में अब आरोपी पक्ष की तरफ से भी शिकायत हुई है. पुलिस का कहना है कि जांच की जा रही है. जांच के बाद अहम खुलासा हो सकेगा.