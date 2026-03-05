ETV Bharat / state

खेत में घुसी भैंस, दबंगों ने बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से मारा, परिवार ने सागर-बीना हाइवे किया जाम

सागर: देशभर में 4 मार्च को जहां एक तरफ होली के जश्न में मस्त थे, वहीं दूसरी तरफ सागर के खुरई में कुछ लोग खूनी होली खेल रहे थे. खुरई के इज्जत गांव में जरा सी बात पर पांच लोगों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने मृतक की बहू की शिकायत पर मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं घटना के दूसरे दिन यानि 5 मार्च गुरुवार को बीना-सागर नेशनल हाइवे स्थित इज्जत तिराहा पर परिजनों ने डेड बॉडी रखकर चक्काजाम कर दिया. जहां तीन घंटे तक चक्काजाम लगा रहा, इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई.

खेत में भैंस घुसने को लेकर हत्या

जानकारी के मुताबिक यह घटना खुरई देहात थाना क्षेत्र के इज्जत गांव की है. भगवान दास 55 साल बुधवार को अपनी भैंसों को चरा रहे थे. तभी उनकी भैंस एक दूसरे शख्स के खेत में चली गई. इस मामूली बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. गुस्साए लोगों ने किसान भगवान दास की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की बहू देवी यादव ने बताया कि "दरअसल उनके ससुर का बुधवार को जयराम यादव, केदार यादव, करतार यादव, नीरज यादव और केदारनाथ यादव से खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया था.

सागर-बीना हाइवे किया जाम (ETV Bharat)

मृतक की बहू ने लगाए आरोप, गुरुवार को चक्काजाम

इसके बाद ससुर भगवान दास अपने मवेशी लेकर चराने निकल गया, लेकिन ये लोग एकजुट होकर हत्या करने की नीयत से भगवानदास के पीछे गए और फिर उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, गर्दन में कुल्हाड़ी लगने से ससुर की मौत हो गई." बहू की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं घटना के दूसरे दिन गुरुवार को परिजनों ने शव रखकर चक्काजाम किया.