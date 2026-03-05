ETV Bharat / state

खेत में घुसी भैंस, दबंगों ने बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से मारा, परिवार ने सागर-बीना हाइवे किया जाम

सागर के खुरई में खेत में भैंस घुसने की बात पर बुजुर्ग की निर्मम हत्या, घटना के दूसरे दिन शव रखकर परिजनों ने किया चक्काजाम.

SAGAR ELDERLY MAN MURDERED
दबंगों ने बुजुर्ग को कुल्हाड़ी से मारा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 4:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: देशभर में 4 मार्च को जहां एक तरफ होली के जश्न में मस्त थे, वहीं दूसरी तरफ सागर के खुरई में कुछ लोग खूनी होली खेल रहे थे. खुरई के इज्जत गांव में जरा सी बात पर पांच लोगों ने एक बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस ने मृतक की बहू की शिकायत पर मामला दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं घटना के दूसरे दिन यानि 5 मार्च गुरुवार को बीना-सागर नेशनल हाइवे स्थित इज्जत तिराहा पर परिजनों ने डेड बॉडी रखकर चक्काजाम कर दिया. जहां तीन घंटे तक चक्काजाम लगा रहा, इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई.

खेत में भैंस घुसने को लेकर हत्या

जानकारी के मुताबिक यह घटना खुरई देहात थाना क्षेत्र के इज्जत गांव की है. भगवान दास 55 साल बुधवार को अपनी भैंसों को चरा रहे थे. तभी उनकी भैंस एक दूसरे शख्स के खेत में चली गई. इस मामूली बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया. गुस्साए लोगों ने किसान भगवान दास की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की बहू देवी यादव ने बताया कि "दरअसल उनके ससुर का बुधवार को जयराम यादव, केदार यादव, करतार यादव, नीरज यादव और केदारनाथ यादव से खेत में मवेशी घुसने को लेकर विवाद हो गया था.

सागर-बीना हाइवे किया जाम (ETV Bharat)

मृतक की बहू ने लगाए आरोप, गुरुवार को चक्काजाम

इसके बाद ससुर भगवान दास अपने मवेशी लेकर चराने निकल गया, लेकिन ये लोग एकजुट होकर हत्या करने की नीयत से भगवानदास के पीछे गए और फिर उन्होंने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, गर्दन में कुल्हाड़ी लगने से ससुर की मौत हो गई." बहू की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. वहीं घटना के दूसरे दिन गुरुवार को परिजनों ने शव रखकर चक्काजाम किया.

MP MURDER OVER BUFFALO ENTER FIELD
मृतक के परिजनों ने किया चक्काजाम (ETV Bharat)

मृतक भगवान दास यादव की बहू देवी यादव ने कहा कि "घटना में शामिल सभी 5 आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए. आरोपियों को फांसी दी जाए. आरोपियों के मकान गिराने के अलावा करतार यादव जो रेलवे में नौकरी करता है, उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए. इन्हीं मांगों को लेकर चक्काजाम किया गया."

KHURAI ELDERLY MAN MURDER WITH AXE
वाहनों की लगी लंबी लाइन (ETV Bharat)

वाहनों की दोनों और लगी लंबी कतार

नेशनल हाईवे बीना-सागर रोड पर स्थित कोहा गांव के खेजरा इज्जत तिराहा पर यह चक्काजाम किया गया था. जिसके चलते करीब 3 घंटे तक चक्काजाम लगा रहा और दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई. जाम में फंसे नीलेश ताम्रकार, सीताराम सिंह ने बताया कि "उन्हें जरूरी काम से सागर जाना है, लेकिन जाम में करीब दो घंटे से फंसे हुए हैं."

आश्वासन के बाद खोला गया जाम

चक्काजाम की सूचना मिलते ही किसान नेता इंदर सिंह मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उन्होंने बताया कि "पुलिस प्रशासन ने लिखित आश्वासन दे दिया है. जिसमें बताया गया कि आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी यदि सरकारी जमीन पर कब्जा किए होंगे तो उनका अतिक्रमण भी हटाया जाएगा. जो आरोपी रेलवे में नौकरी करता है, उसे भी बर्खास्त करने की कोशिश की जाएगी. ये सभी आश्वासन मिलने के बाद चक्काजाम समाप्त किया गया है."

मामले में खुरई देहात थाना प्रभारी संतोष सिंह ठाकुर ने बताया कि "परिजनों द्वारा चक्काजाम किया गया था. कार्रवाई का भरोसा दिया है. इसके बाद चक्काजाम खत्म हुआ है."

TAGGED:

KHURAI ELDERLY MAN MURDER WITH AXE
MP MURDER OVER BUFFALO ENTER FIELD
SAGAR BINA NATIONAL HIGHWAY BLOCK
SAGAR MURDER CASE
SAGAR ELDERLY MAN MURDERED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.