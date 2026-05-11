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ईटीवी भारत की खबर का असर, पंजाब से छुड़ाया गया खूंटी का आदिवासी परिवार, बंधुआ मजदूर बनाकर हो रहा था शोषण

बंधक बनाए गए आदिवासी परिवार के साथ महिला पुलिस ( Etv Bharat )