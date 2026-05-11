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ईटीवी भारत की खबर का असर, पंजाब से छुड़ाया गया खूंटी का आदिवासी परिवार, बंधुआ मजदूर बनाकर हो रहा था शोषण

पंजाब में बंधक बनाए गए आदिवासी परिवार मामले में ETV भारत की खबर का असर हुआ है. परिवार को सकुशल छुड़ा लिया गया है.

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बंधक बनाए गए आदिवासी परिवार के साथ महिला पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 11, 2026 at 8:01 AM IST

5 Min Read
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खूंटी: मिट्टी और प्लास्टिक के टुकड़ों से ढकी टूटी झोपड़ी, घर में बिखरे पुराने बर्तन, फटे कपड़े और आंखों में बेबसी. खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के बिरबांकी इचाकुटी गांव में रहने वाले सनिका पूर्ति के परिवार की जिंदगी पिछले डेढ़ साल से दर्द, मजबूरी और शोषण के बीच गुजर रही थी. बेहतर जिंदगी और रोजगार की उम्मीद में पंजाब गए इस आदिवासी परिवार को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वहां उनका सामना ऐसी जिंदगी से होगा, जहां मेहनत तो 16 घंटे की होगी लेकिन आजादी छिन जाएगी. लेकिन पुलिस की पहल पर सनिका अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव सकुशल पहुंच गया है.

जानकारी देती सामाजिक कार्यकर्ता (Etv Bharat)

ऐसे शुरू हुआ वापस लाने का अभियान

ईटीवी भारत ने 2 मई को “16 घंटे की मजदूरी 5 हजार की मजबूरी, बंधक बने झारखंड के आदिवासी परिवार की दर्दनाक कहानी!” शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी. खबर सामने आते ही पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई. मामला सीधे जिला प्रशासन और AHTU तक पहुंचा और फिर शुरू हुआ पीड़ित परिवार को वापस लाने का अभियान.

सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बरला की पहल

सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बारला की शिकायत पर AHTU थाना में कांड संख्या-02/26 दिनांक 02.05.2026 दर्ज किया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पंजाब के जालंधर जिला अंतर्गत शाहकोट थाना क्षेत्र के परिजया कलाम गांव निवासी कलजित सिंह ने सनिका पूर्ति, उनकी पत्नी और बच्चे को कथित तौर पर बंधुआ मजदूर बनाकर रखा था. परिवार को घर आने नहीं दिया जाता था. छुट्टी मांगने पर गाली-गलौज, अपमान और धमकी दी जाती थी.

सामाजिक कार्यकर्ता की सरकार से अपील

सनिका और उसके परिवार को रिसीव करने सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मी बारला के साथ पुलिस की एक टीम रांची रेलवे स्टेशन पहुंची थी. लक्ष्मी बारला अपने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि झारखंड का कोई परिवार मजबूरी में पलायन न करे, इस दिशा में ठोस कार्य करने की जरूरत है. उन्होंने पूरा वाकया बताया कि कैसे इस परिवार को पंजाब से रेस्क्यू क्यों किया.

16 घंटे कराया जाता था काम

पीड़ित परिवार के मुताबिक उनसे रोजाना लगभग 16 घंटे काम कराया जाता था. सुबह पशुओं की देखभाल से लेकर खेतों में काम तक जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी, जबकि उनकी पत्नी दिनभर घरेलू काम में लगी रहती थी. इसके बदले दोनों को केवल पांच-पांच हजार रुपये मजदूरी दी जाती थी.

देखभाल के अभाव में नवजात बेटे की हुई थी मौत

इस दौरान परिवार ने सबसे बड़ा दर्द तब झेला. जब इलाज और देखभाल के अभाव में उनके एक नवजात बच्चे की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे परिवार को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें वहीं काम करते रहना पड़ा.

NGO और पुलिस की मदद से रेस्क्यू: DSP

खूंटी डीएसपी वरुण रजक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मामले में तुरंत कार्रवाई की गई. शिकायत मिलने के बाद AHTU थाना में केस दर्ज कर जांच शुरू की गई. इसके बाद पंजाब में स्थानीय स्तर पर सत्यापन कराया गया और संबंधित NGO के सहयोग से पीड़ित परिवार को सकुशल बरामद कर खूंटी वापस लाया गया.

उन्होंने कहा कि पीड़ित सनिका पूर्ति, उनकी पत्नी और बच्चे को सुरक्षित उनके गांव पहुंचा दिया गया है. साथ ही परिवार को जरूरी सहायता सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

AHTU प्रभारी का पक्ष

वहीं, AHTU प्रभारी फुलमनी टोप्पो ईटीवी भारत को बताया कि सनिका कॉर्पोरेट अत्याचार की जानकारी मिलने पर खुद जिले के एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की थी. बहुत मुश्किल से एनजीओ की मदद से इस परिवार को कुशल छुड़ाया गया है. उन्होंने बताया कि जब पुलिस की टीम सनिका को उसके गांव लेकर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था. फिलहाल FIR के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.

सनिका पूर्ति का परिवार अपने गांव लौट चुका है, लेकिन यह मामला कई बड़े सवाल छोड़ गया है. आखिर रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले गरीब आदिवासी परिवार कब तक शोषण का शिकार होते रहेंगे? कब तक मजबूरी के नाम पर उनकी आजादी छीनी जाती रहेगी? हालांकि इस बार ईटीवी भारत की खबर ने एक परिवार को राहत जरूर दिला दी.

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