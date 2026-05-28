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​बकरीद के मौके पर खूंटी पुलिस की पहल, SP ऋषभ गर्ग ने बांटी मिठाइयां और चॉकलेट

मिठाई और चॉकलेट बांटते हुए एसपी ऋषभ गर्ग ( Etv Bharat )