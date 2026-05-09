खूंटी पुलिस एक्शन मोड में, PLFI नेटवर्क, अफीम तस्करी और अवैध लकड़ी कारोबार पर बड़ी चोट
खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के सहयोगियों, अफीम तस्करी और अवैध लकड़ी के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
Published : May 9, 2026 at 5:48 PM IST
रांची: झारखंड के खूंटी जिले में पुलिस ने एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग मामलों का उद्भेदन किया है. पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सहयोगियों को गिरफ्तार करने के साथ ही अफीम तस्करी और अवैध लकड़ी कारोबार के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है. तीनों मामलों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है.
जिलिंगा जंगल में PLFI नेटवर्क पर कार्रवाई
खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग को गुप्त सूचना मिली थी कि खूंटी थाना क्षेत्र के जिलिंगा जंगल में पीएलएफआई संगठन से जुड़े लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने और संगठन विस्तार को लेकर जुटे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक राम प्रवेश कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस टीम जब जंगल में छापेमारी करने पहुंची तो तीन-चार युवक मौके से भाग निकले. हालांकि, पुलिस ने राजू स्वांसी और कुलन कोनगाड़ी नामक दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा बरामद किया गया.
पूछताछ में दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पीएलएफआई संगठन के सक्रिय सदस्यों के सहयोगी हैं और संगठन के निर्देश पर लेवी वसूली में मदद करते थे. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार दोनों युवक रनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वहीं कुलन कोनगाड़ी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. फरार उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
सिलादोन के पास अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार
खूंटी पुलिस ने दूसरी बड़ी कार्रवाई खूंटी-चुकरू मुख्य मार्ग पर सिलादोन के पास की. यहां पुलिस ने एकबाल खान उर्फ लोहर को गिरफ्तार किया. उसके पास से 747 ग्राम अफीम बरामद की गई है. पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दौरान एकबाल खान के साथ मौजूद कुछ युवक मौके से फरार हो गए. पुलिस उनकी पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.
अवैध लकड़ी लदा पिकअप जब्त, चालक गिरफ्तार
तीसरे मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि तपकरा थाना क्षेत्र से अवैध लकड़ी लदा एक पिकअप वैन लोहाजिमी के रास्ते कालेट ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर तोरपा एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर लोहाजिमी के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया. पुलिस को देखते ही चालक तेज रफ्तार में वाहन लेकर भागने लगा. इसके बाद पुलिस ने पीछा कर पिकअप वैन को रोक लिया और चालक कुनाल स्वांसी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने बताया कि उसे तपकरा के एक व्यापारी तक लकड़ी पहुंचाने के लिए कहा गया था. पुलिस ने अवैध लकड़ी से लदे वाहन को जब्त कर लिया है और पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.
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