ETV Bharat / state

अंधविश्वास ने ली 7 साल के मासूम की जान, चॉकलेट का लालच देकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

खूंटी में अंधविश्वास में हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है.हत्याकांड में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Khunti police revealed murder case
गिरफ्तार आरोपी (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 25, 2026 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

खूंटीः जिले के मारंगहदा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास और डायन-बिसाही के शक ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है. डायन-टोना के आरोप में सात साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में 55 वर्षीय रघु मुंडा और 25 वर्षीय जगरनाथ मुंडा उर्फ जगरा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया है. घटना 23 जनवरी 2026 की है.

पुलिस के अनुसार, लांदुप पंचायत के बीमडीह गांव निवासी रघु मुंडा को शक था कि उसके बेटे की कुछ दिन पूर्व बीमारी से हुई मौत की वजह लक्ष्मण मुंडा द्वारा किया गया जादू-टोना है. इसी अंधविश्वास और प्रतिशोध की भावना में रघु मुंडा ने जगरनाथ मुंडा के साथ मिलकर लक्ष्मण मुंडा के सात साल के बेटे को निशाना बनाया. दोनों आरोपियों ने बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और कुदाल की बेंत से कूच-कूच कर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

आरोपियों ने स्वीकार किया अपराध

बच्चे का शव मिलने के बाद पिता लक्ष्मण मुंडा के फर्द बयान पर मारंगहदा थाना में मामला दर्ज किया गया था. थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल के नेतृत्व में की गई त्वरित जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.

थाना प्रभारी ने की पुष्टि

इस संबंध में मारंगहदा थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल ने बताया कि इस मामले में 23 जनवरी को मारंगहदा थाना कांड संख्या 02/2026 दर्ज किया गया था, जिसमें बीएनएस 2023 की धारा 103(1), 238(A) और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुदाल बरामद की गई है. साथ ही घटनास्थल से खून लगी मिट्टी, पत्ते और मृतक का एक जोड़ा चप्पल भी जब्त किया गया है.

पुलिस ने बताया कि मामले के उद्भेदन में हुंट मुखिया सोमा मुंडा और बंदाडीह के ग्रामीणों का भी सहयोग मिला. इस कार्रवाई में थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल, केस आईओ संतोष रजक, सहायक अवर निरीक्षक रमजानुल हक, बिनल तिग्गा समेत मारंगहदा थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल रहे.

ये भी पढ़ें-

डायन बिसाही के शक में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

लातेहार में तीन छात्राओं पर डायन बिसाही का आरोप, स्कूल प्रबंधन ने दिखाया बाहर का रास्ता

डायन-बिसाही व जादू-टोना के आरोप में दो महिला समेत तीन पर हमला, वृद्ध की हालत नाजुक

TAGGED:

MURDER IN SUPERSTITION
KHUNTI POLICE REVEALED MURDER CASE
MURDER IN SUPERSTITION IN JHARKHAND
खूंटी में अंधविश्वास में हत्या
MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.