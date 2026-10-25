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रांची और खूंटी पुलिस ने वापस लौटाए गुम और चोरी हुए मोबाइल, फोन मिलते ही खिल उठे लोगों के चेहरे

खूंटी पुलिस ने लोगों के लौटाए मोबाइल ( Etv Bharat )

रांची/खूंटी: मोबाइल खोने के बाद उसके वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके लोगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे, जब खूंटी पुलिस ने उन्हें उनका पुराना फोन वापस सौंपा. किसी का मोबाइल 10 महीने बाद मिला, तो किसी को 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद अपना फोन वापस मिला. खूंटी पुलिस के 'मिशन मुस्कान' के तहत गुम और चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी ने लोगों के चेहरों पर खुशी लौटाने के साथ पुलिस के प्रति उनका भरोसा मजबूत करने की कोशिश की है.

एसपी के नेतृत्व में करीब 200 मोबाइल बरामद