रांची और खूंटी पुलिस ने वापस लौटाए गुम और चोरी हुए मोबाइल, फोन मिलते ही खिल उठे लोगों के चेहरे
रांची और खूंटी पुलिस ने गुम और चोरी हुए मोबाइल को बरामद करते हुए वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं.
Published : October 25, 2026 at 2:36 PM IST
रांची/खूंटी: मोबाइल खोने के बाद उसके वापस मिलने की उम्मीद लगभग छोड़ चुके लोगों के चेहरे उस वक्त खिल उठे, जब खूंटी पुलिस ने उन्हें उनका पुराना फोन वापस सौंपा. किसी का मोबाइल 10 महीने बाद मिला, तो किसी को 20 महीने के लंबे इंतजार के बाद अपना फोन वापस मिला. खूंटी पुलिस के 'मिशन मुस्कान' के तहत गुम और चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी ने लोगों के चेहरों पर खुशी लौटाने के साथ पुलिस के प्रति उनका भरोसा मजबूत करने की कोशिश की है.
एसपी के नेतृत्व में करीब 200 मोबाइल बरामद
एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देशों के तहत जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है. उनके पदभार संभालने के बाद से अब तक खूंटी पुलिस की तकनीकी टीम करीब 200 गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप चुकी है.
एसपी के मुताबिक, हाल ही में आयोजित कार्यक्रम 'मिशन मुस्कान' का 5वां चरण था. इस अभियान के तहत तकनीकी सहायता से उन मोबाइल फोन को खोजने का प्रयास किया जाता है, जिन्हें लोग बाजार, साप्ताहिक हाट, दुकानों या यात्रा के दौरान कहीं गिरा देते हैं या भूल जाते हैं.
मोबाइल होता है निजी जानकारियों का खजाना
एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन केवल बातचीत का माध्यम नहीं रह गया है. इसमें लोगों की निजी तस्वीरें, जरूरी दस्तावेज, बैंकिंग से जुड़ी जानकारियां और कई महत्वपूर्ण डेटा मौजूद रहते हैं. ऐसे में मोबाइल खो जाने से लोगों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी भी होती है.
उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद अपना मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे पर जो खुशी दिखाई देती है, वही पुलिस टीम के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन है. लोगों को राहत पहुंचाने और उनके खोए सामान को वापस दिलाने का यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा.
मोबाइल खो जाए तो क्या करें?
एसपी ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर निराश नहीं होना चाहिए और इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए. तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग केंद्र सरकार के संचार साथी पोर्टल के माध्यम से भी मोबाइल गुम होने की शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
जोड़ी जाती है संबंधित पोर्टल पर गुम मोबाइल की जानकारी
वहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं रखने वाले लोग अपने नजदीकी थाने में जाकर लिखित आवेदन दे सकते हैं. पुलिस के अनुसार, थाने में प्राप्त आवेदन के आधार पर संबंधित जानकारी पोर्टल से जोड़कर तकनीकी टीम मोबाइल की तलाश शुरू करती है.
जारी रहेगा 'मिशन मुस्कान'
खूंटी पुलिस का कहना है कि गुम और चोरी हुए मोबाइल की बरामदगी के लिए 'मिशन मुस्कान' के तहत अभियान आगे भी जारी रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल खोने की स्थिति में जल्द से जल्द शिकायत दर्ज कराएं, ताकि तकनीकी माध्यमों से फोन का पता लगाने में मदद मिल सके.
वास्तविक मालिकों को सौंपे गए 18 मोबाइल: पुलिस
रांची में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत लालपुर थाना पुलिस को सफलता मिली है. पुलिस ने अभियान के दौरान 22 मोबाइल फोन जब्त किए हैं. इनमें से 18 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए हैं. वहीं, शेष चार मोबाइल फोन के मालिकों से संपर्क साधा गया है. उनके थाना पहुंचने पर मोबाइल सौंप दिए जाएंगे.
पुलिस ले रही है तकनीक की मदद
लालपुर थाना प्रभारी रूपेश सिंह ने बताया कि खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए पुलिस तकनीकी माध्यमों की मदद ले रही है. इसके तहत मोबाइल फोन से जुड़ी जानकारी संबंधित पोर्टल पर दर्ज की जाती है. जैसे ही संबंधित मोबाइल फोन में कोई सिम कार्ड डालकर उसका इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टम के जरिए उसकी पहचान और लोकेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है. इसके आधार पर पुलिस मोबाइल तक पहुंचती है और उसे बरामद कर आगे की कार्रवाई करती है.
मोबाइल फोन की बरामदगी का अभियान जारी
थाना प्रभारी ने आगे बताया कि 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत मोबाइल फोन की बरामदगी का अभियान लगातार जारी है. इसका उद्देश्य लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद कर उन्हें वापस दिलाना है. लालपुर थाना के अलावा रांची के दूसरे थाना क्षेत्रों में भी इस अभियान को गति दी जा रही है.
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