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खूंटी पुलिस ने चंद घंटे के भीतर अपह्रत को छुड़ाया, तीन गिरफ्तार

खूंटी पुलिस ने चंद घंटे के भीतर अपह्रत को छुड़ाते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 7:59 PM IST

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खूंटी: पुलिस की तत्परता से एक अपह्रत आदिवासी युवक की जान बच गई. पुलिस ने अपहरण के महज 3 घंटे के भीतर युवक को छुड़ा लिया. इस मामले में अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं. डीएसपी वरुण रजक ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

हथियार के बल पर हुआ था अपहरण

दरअसल, 28 अप्रैल की शाम मुरही किंदवा टोली गांव में 10-12 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने एतवा मुंडा को उसके घर से हथियार के बल पर अगवा कर लिया था. घटना के बाद इलाके में भय का माहौल बन गया था. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और वरीय अधिकारियों के निर्देश पर एक विशेष टीम गठित की गई.

अपहरण के महज 3 घंटे के भीतर युवक सुरक्षित

डीएसपी वरुण रजक के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के महज 3 घंटे के भीतर कर्रा थाना क्षेत्र के कुल्हू जंगल में छापेमारी की. इस दौरान अपहृत युवक को सुरक्षित छुड़ा लिया. साथ ही तीन आरोपियों आकाश होरो उर्फ डीडू (19), रोशन सांगा (22) और समीर तिर्की (28) को गिरफ्तार कर लिया गया है.

रिहाई के बदले मांगे थे 2.5 लाख रुपये

जांच में सामने आया है कि अपहरणकर्ताओं ने युवक की रिहाई के बदले 2.5 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई वाहन को भी जब्त किया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला अफीम के लेनदेन से जुड़ा बताया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार, पैसे के विवाद के कारण ही इस वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश जारी है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

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