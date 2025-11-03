ETV Bharat / state

खूंटी में थाना प्रभारी पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज, मेला समिति के अध्यक्ष और सचिव को भी बनाया आरोपी

खूंटी: रनिया थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. मामले में रनिया थाना में सीओ के आवेदन पर दो नामजद समेत 40 से 50 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. रनिया थाना में दर्ज कांड संख्या 33/25 में धारा 191(2) /191(3) /190 /126(2) /127(2) /115(2) /109 /132 /352 सहित BNS 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आयोजक द्वारा नहीं तैनात किए गए स्वयंसेवक

सीओ सह बीडीओ प्रशांत डांग की लिखित शिकायत में बताया गया है कि रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में आयोजित डाईर मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ और थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल, अमरजीत सिंकू एवं सशस्त्र बल के साथ में गये हुए थे. विधि-व्यवस्था संधारण के दौरान डाईर मेले के अध्यक्ष शिव अवतार सिंह एवं सचिव मनोज कांशी को मेले क्षेत्र में अपने स्वंयसेवकों को भी तैनात करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मेला आयोजन के दौरान उनके द्वारा कोई भी स्वयंसेवक तैनात नहीं था.

मेले में झगड़ा शांत कराने पहुंचे थे थाना प्रभारी

करीब साढ़े तीन बजे दारू भट्टी की तरफ से दो गुटों में आपस में झगड़े की सूचना थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल को मिली. जिसके बाद वे सशस्त्र बल को लेकर दारू भट्टी की तरफ गए तो देखा कि शराब पीने वाले कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. थाना प्रभारी लड़ाई झगड़ा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे. उन्होंने शराब पीने एवं बेचने वालों को भी मना किया, तो लड़ाई झगड़ा कर रहे लोग एवं शराब बेचने वाले लोगों ने एकजुट होकर 40 से 50 की संख्या में जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, सबने मिलकर थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बलों को घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे.

थाना प्रभारी पर पीछे से हमला