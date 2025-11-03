ETV Bharat / state

खूंटी में थाना प्रभारी पर हमला करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज, मेला समिति के अध्यक्ष और सचिव को भी बनाया आरोपी

खूंटी में रनिया थाना प्रभारी पर हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है.

JHARKHAND POLICE OFFICER ASSAULTED
थाना प्रभारी पर हमला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2025 at 1:25 PM IST

4 Min Read
खूंटी: रनिया थाना प्रभारी पर जानलेवा हमला करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. मामले में रनिया थाना में सीओ के आवेदन पर दो नामजद समेत 40 से 50 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. रनिया थाना में दर्ज कांड संख्या 33/25 में धारा 191(2) /191(3) /190 /126(2) /127(2) /115(2) /109 /132 /352 सहित BNS 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आयोजक द्वारा नहीं तैनात किए गए स्वयंसेवक

सीओ सह बीडीओ प्रशांत डांग की लिखित शिकायत में बताया गया है कि रनिया थाना क्षेत्र के लोहागढ़ा में आयोजित डाईर मेला में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ और थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल, अमरजीत सिंकू एवं सशस्त्र बल के साथ में गये हुए थे. विधि-व्यवस्था संधारण के दौरान डाईर मेले के अध्यक्ष शिव अवतार सिंह एवं सचिव मनोज कांशी को मेले क्षेत्र में अपने स्वंयसेवकों को भी तैनात करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मेला आयोजन के दौरान उनके द्वारा कोई भी स्वयंसेवक तैनात नहीं था.

मेले में झगड़ा शांत कराने पहुंचे थे थाना प्रभारी

करीब साढ़े तीन बजे दारू भट्टी की तरफ से दो गुटों में आपस में झगड़े की सूचना थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल को मिली. जिसके बाद वे सशस्त्र बल को लेकर दारू भट्टी की तरफ गए तो देखा कि शराब पीने वाले कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. थाना प्रभारी लड़ाई झगड़ा कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे थे. उन्होंने शराब पीने एवं बेचने वालों को भी मना किया, तो लड़ाई झगड़ा कर रहे लोग एवं शराब बेचने वाले लोगों ने एकजुट होकर 40 से 50 की संख्या में जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, सबने मिलकर थाना प्रभारी एवं सशस्त्र बलों को घेर लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे.

थाना प्रभारी पर पीछे से हमला

इसी बीच पीछे से अनजान शख्स ने जलावन वाला चोला (लकड़ी) से जान से मारने की नीयत से थाना प्रभारी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा. हमला करने के बाद कुछ युवक एवं महिला, थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने लगे और सशस्त्र बल के आरक्षक अनीष बारला की रायफल छीनने की कोशिश की.

सीओ प्रशांत डांग के आवेदन पर मामला दर्ज

इधर, मेले में तैनात दूसरे सशस्त्र बल के पहुंचने पर सभी मौके से भाग गए, जिसके बाद थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, यहां उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची भेज दिया गया है. बीडीओ प्रशांत डांग ने बताया कि यह घटना डाईर मेला समिति के अध्यक्ष शिव अवतार सिंह और सचिव मनोज कांशी के द्वारा मेला संचालन में लापरवाही करने के कारण हुई है. जिसके बाद सीओ प्रशांत डांग के आवेदन पर दोनों के खिलाफ नामजद एवं अन्य 40-50 अज्ञात लोगों पर मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है.

थाना प्रभारी को घेरकर मारने वाले समेत दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और जांच के लिए सर्किल इंस्पेक्टर अशोक सिंह के नेतृत्व में तोरपा रनिया की पुलिस जांच कर रही है. जल्द ही पुलिस पर हमला करने वाले लोग गिरफ्तार होंगे. फिलहाल थाना प्रभारी के सिर पर गंभीर चोटें आई है और उनका इलाज रिम्स में चल रहा है: क्रिस्टोफर केरकेट्टा, एएसपी

