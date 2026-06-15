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खूंटी में अपराधियों का खुला चैलेंज! एक हत्याकांड के खुलासे के कुछ अंतराल के भीतर दूसरी हत्या से फैली सनसनी

खूंटी में अपराधियों द्वारा युवक की हत्या करके सड़क पर फेंके गए शव को पुलिस ने बरामद किया है.

Khunti police recovered young man body
जांच के दौरान पुलिस और ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 15, 2026 at 2:14 PM IST

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रांची/खूंटी: जिले के रनिया थाना क्षेत्र में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक और हत्या की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस एक वृद्ध हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजकर लौटी ही थी कि क्षेत्र में एक युवक की हत्या की सूचना से हड़कंप मच गया. अपराधियों ने युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी और शव को सड़क किनारे फेंक दिया ताकि मामला सड़क दुर्घटना जैसा प्रतीत हो.

हत्या को दुर्घटना की शक्ल देने की कोशिश

सोमवार सुबह रनिया पुलिस को तांबा रोड के किनारे एक शख्स का शव पड़े होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसे का लग रहा था लेकिन घटनास्थल और शव के बारीकी से निरीक्षण के बाद हत्या की आशंका साफ हो गई.

तोरपा के निवासी थे राधेश्याम साहू

पुलिस के मुताबिक, मृतक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. आशंका है कि अपराधियों ने भारी पत्थर से हमला करके उनकी हत्या की और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को सड़क किनारे छोड़ दिया. जांच के दौरान मृतक की पहचान तोरपा निवासी 40 वर्षीय राधेश्याम साहू के रूप में हुई है. परिजनों ने पुलिस को बताया कि राधेश्याम साहू पिछले करीब 5 सालों से रनिया में मोटर गैराज संचालित कर जीविकोपार्जन कर रहे थे.

संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी

तोरपा डीएसपी विजय सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला जमीन विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है हालांकि पुलिस आपसी रंजिश समेत सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है जबकि पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए जांच तेज कर चुकी है.

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