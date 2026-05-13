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खाकी में गुरुजी! खूंटी में स्कूली बच्चों को पढ़ाया जा रहा जिंदगी का पाठ, मानव तस्करी और बाल विवाह के खिलाफ अभियान

खूंटी में स्कूली बच्चों को जागरूक करती पुलिस. ( फोटो-ईटीवी भारत )