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खूंटी पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन अफीम तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

खूंटी पुलिस ने तीन अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया. जिनके पास से करीब 980 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है.

POLICE RAIDS AGAINST NARCOTICS
पुलिस की गिरफ्त में अफीम तस्कर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 25, 2026 at 5:25 PM IST

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रांचीः झारखंड के खूंटी जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली. मुरहू थाना क्षेत्र में चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्थित नील फैक्ट्री के पास छापेमारी कर पुलिस ने तीन अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 980 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी जा रही है.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. सूचना थी कि बंदगांव की ओर से तस्कर अफीम लेकर सप्लाई के लिए आने वाले हैं. इसी के आधार पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की.

जानकारी देते एसपी, खूंटी (Etv Bharat)

दो आरोपी सिंहभूम के और एक सिमडेगा का

दबिश के दौरान तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को मौके पर ही दबोच लिया. हालांकि, एक आरोपी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगदीश डहंगा (प० सिंहभूम), जबार पूर्ति (प० सिंहभूम) और रैजीश केरकेट्टा (सिमडेगा) के रूप में हुई है. इनके पास से अफीम के अलावा दो मोटरसाइकिलें (पल्सर और बुलेट) और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, मोबाइल के जरिए ही ये तस्कर खरीदारों से संपर्क में रहते थे.

नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी

मामले में मुरहू थाना में NDPS एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत कांड संख्या 36/26 दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस गिरोह के आगे और पीछे के नेटवर्क की जांच में जुटी है, ताकि पूरे रैकेट का खुलासा किया जा सके. खूंटी के एसपी ऋषभ गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.

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खूंटी में नशे के खिलाफ पुलिस एक्शन
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