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खूंटी पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन अफीम तस्कर गिरफ्तार, नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस

रांचीः झारखंड के खूंटी जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली. मुरहू थाना क्षेत्र में चाईबासा मुख्य मार्ग पर स्थित नील फैक्ट्री के पास छापेमारी कर पुलिस ने तीन अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 980 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 लाख रुपये आंकी जा रही है.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी. सूचना थी कि बंदगांव की ओर से तस्कर अफीम लेकर सप्लाई के लिए आने वाले हैं. इसी के आधार पर पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर कार्रवाई की.

जानकारी देते एसपी, खूंटी (Etv Bharat)

दो आरोपी सिंहभूम के और एक सिमडेगा का

दबिश के दौरान तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तीनों को मौके पर ही दबोच लिया. हालांकि, एक आरोपी भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश जारी है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगदीश डहंगा (प० सिंहभूम), जबार पूर्ति (प० सिंहभूम) और रैजीश केरकेट्टा (सिमडेगा) के रूप में हुई है. इनके पास से अफीम के अलावा दो मोटरसाइकिलें (पल्सर और बुलेट) और तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं. पुलिस के अनुसार, मोबाइल के जरिए ही ये तस्कर खरीदारों से संपर्क में रहते थे.