मौत का बदला मौत, मुरहू में हुए बदले की हत्या मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार
खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में हत्या में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : December 8, 2025 at 8:03 PM IST
खूंटी: मुरहू थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज सीनू पूर्ति हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों में मंगरा मुंडा उर्फ दशाय मुंडा, किनु पूर्ति और सोम मुंडा शामिल हैं. इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुदाल बरामद कर लिया गया है.
एसपी मनीष टोप्पो ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का खुलासा किया है. एसपी ने बताया कि मृतक की बहन मांगी कुमारी ने लिखित आवेदन देकर बताया था कि उसका भाई 22 वर्षीय सीनू पूर्ति एक दिसंबर को अपने दोस्त सुंबर भेंगरा के साथ घर से निकला था. लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा था. मोबाइल से पूछने पर सीनू ने बताया था कि वह अपने चाचा मंगरा मुंडा के घर पर है, जहां सुंबर भेंगरा, सुनील भेंगरा और मंगरा मुंडा मिलकर उससे मारपीट कर रहे हैं.
हत्या कर शव को किया था दफन
इसके बाद सीनू पूर्ति का मोबाइल बंद हो गया और वह लापता हो गया. तीन दिसंबर को ग्राम इट्टठे के सड़गीगढ़ा में एक गड्ढे से मानव पैर दिखाई देने पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव बरामद किया. जिसकी पहचान सीनू पूर्ति के रूप में हुई. मामले में मुरहू थाना कांड संख्या 69/25 दर्ज कर एसपी के निर्देश पर टीम गठित की गई. टीम ने सात दिसंबर को आरोपी मंगरा मुंडा उर्फ दशाय मुंडा, किनु पुर्ति और सोम मुंडा को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त कुदाल बरामद किया.
हत्या के बदले में हत्या
पूछताछ में अभियुक्तों ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि वर्ष 2022 में मंगरा मुंडा के बेटे कानु मुंडा का अपहरण कर धारदार हथियार से गला काटकर दफना दिया गया था. इस कांड में सीनु पुर्ति, सागर मुंडा, अनमोल टूटी, जयमसीह ओडेया और अमरजीत पूर्ति शामिल था. आरोपियों ने इसी बदले की भावना से सीनू की हत्या कर शव को दफना दिया था. छापेमारी टीम में एसडीपीओ वरूण रजक, इंस्पेक्टर किशुन दास, मुरहू थाना प्रभारी नायल गोडविन केरकेट्टा, पुअनि अरविन्द कुमार, जितेंद्र राम, कंचन कुमार कुशवाहा समेत सशस्त्र बल शामिल थे.
