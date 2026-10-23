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खूंटी में फादर बारला पर जानलेवा हमले का खुलासा, तीन नाबालिग पकड़े गए, एसपी ने किया खुलासा

रांची/खूंटीः आरसी बालक मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर बेनेडिक्ट बारला पर जानलेवा हमले और लूटपाट के मामले में खूंटी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने महज 36 घंटे के भीतर वारदात में शामिल तीन नाबालिगों को पकड़ लिया है. आरोपियों को दुर्गा पूजा मेले में खर्च करने के लिए पैसों की जरूरत थी. इसी वजह से उन्होंने स्कूल परिसर में चोरी की योजना बनाई थी. चोरी के दौरान अचानक प्रधानाचार्य के पहुंच जाने पर उनके साथ हाथापाई हुई और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटे गए 85,747 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, चोरी के पैसों से खरीदा गया होम थिएटर और वारदात में इस्तेमाल किया गया खुखरी चाकू समेत कई सामान बरामद किए हैं. इस घटना में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

जानकारी देते खूंटी एसपी (Etv Bharat)

36 घंटे के भीतर तीन नाबालिगों को निरुद्ध कर लिया

एसपी ऋषभ गर्ग ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 21 अक्टूबर की सुबह करीब पौने नौ बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि आरसी बालक मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर बेनेडिक्ट बारला पर अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया है. गंभीर रूप से घायल फादर को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रांची के पल्स अस्पताल रेफर कर दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ मंगल सिंह जामुदा के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई. टीम ने तेजी से जांच करते हुए 36 घंटे के भीतर तीन नाबालिगों को निरुद्ध कर लिया.

पकड़े गए तीनों नाबालिग पहले इसी स्कूल से जुड़े रहे हैं

पूछताछ में सामने आया कि आरोपी कब्रिस्तान के रास्ते स्कूल परिसर में दाखिल हुए थे. उनका मकसद रुपये और अन्य सामान चोरी करना था. इसी दौरान प्रधानाचार्य वहां पहुंच गए. अचानक सामना होने के बाद विवाद और हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. पकड़े गए तीनों नाबालिग पहले इसी स्कूल से जुड़े रहे हैं. नाबालिग होने के कारण उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है.