खूंटी पुलिस के पास फ्यूल कम लेकिन हौसला ऑन, क्राइम कंट्रोल के लिए अपनाया स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम
खूंटी पुलिस को भी ईंधन किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. जिसे देखते पुलिस ने एक स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया है.
Published : May 23, 2026 at 1:40 PM IST
रांची/खूंटी: खूंटी जिले में पुलिस महकमे को इन दिनों एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस को क्राइम कंट्रोल के साथ-साथ गाड़ियों में कम से कम ईंधन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है. लिहाजा, पुलिस की गाड़ियां जरूरत के हिसाब से ही सड़कों पर उतर रही हैं. इसके बावजूद यहां के पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं.
सीमित तेल में चल रहा पूरा सिस्टम
खूंटी पुलिस के बेड़े में वर्तमान में कुल 87 वाहन हैं, जिनमें हाल ही में मिली 14 नई गाड़ियां भी शामिल हैं. जिले को हर महीने लगभग 12 हजार लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल की जरुरत होती है. सरकारी नियमों के अनुसार एक गाड़ी को अधिकतम 225 लीटर तेल ही दिया जा सकता है. जिले के लिए कुल लगभग 20,200 लीटर फ्यूल की स्वीकृति है, लेकिन फिलहाल पुलिस केवल 11,200 से 11,500 लीटर के बीच ही तेल का इस्तेमाल कर रही है. इतना ही नहीं, विभाग अब 9 से 10 हजार लीटर तेल में जरूरी काम निपटाने की रणनीति पर काम कर रहा है.
फिजूलखर्च रोकने के लिए अपनाया गया स्मार्ट मैनेजमेंट
खूंटी मुख्यालय डीएसपी अखिल नीतीश कुजूर के मुताबिक पुलिस विभाग ने फिजूलखर्ची रोकने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए नई कार्यशैली अपनाई है. अब केवल जरूरी मामलों में ही सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कई अनुसंधानकर्ता जरूरत पड़ने पर निजी बाइक और स्कूटी से भी जांच कार्य कर रहे हैं.
महिला थाना प्रभारी की सूझबूझ बनी चर्चा का विषय
हाल ही में महिला थाना प्रभारी स्कूटी से केस अनुसंधान के लिए निकलीं और तजना पूल के पास सड़क हादसे का शिकार हो गईं. उनका बायां हाथ टूट गया और शरीर के अन्य हिस्सों में काफी चोट आई. हालांकि पुलिस अधिकारियों ने साफ किया कि यह केवल तेल संकट का मामला नहीं था. आरोपी राजेश साहू पुलिस की सरकारी गाड़ी देखते ही फरार हो जाता था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए थाना प्रभारी सिविल ड्रेस में स्कूटी से गुप्त जांच के लिए निकली थीं. यह घटना खूंटी पुलिस की सक्रिय रणनीति और समर्पण को भी दर्शाती है.
आपात स्थिति में तुरंत पहुंचेगी पुलिस
डीएसपी ने स्पष्ट कहा कि तेल संकट के बावजूद कानून व्यवस्था और आपातकालीन हालात में पुलिस की कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर पुलिस वाहन तुरंत मौके पर पहुंचेंगे और जनता की सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा.
कम संसाधन, लेकिन मजबूत इरादे
खूंटी पुलिस की कार्यशैली यह दिखा रही है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सकारात्मक सोच, रणनीतिक प्रबंधन और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर चुनौतियों का सामना किया जा सकता है. तेल की कमी जरूर है, लेकिन पुलिस का हौसला और ड्यूटी के प्रति समर्पण आज भी पूरी ताकत के साथ कायम है.
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