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खूंटी पुलिस के पास फ्यूल कम लेकिन हौसला ऑन, क्राइम कंट्रोल के लिए अपनाया स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम

रांची/खूंटी: खूंटी जिले में पुलिस महकमे को इन दिनों एक अनोखी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. पुलिस को क्राइम कंट्रोल के साथ-साथ गाड़ियों में कम से कम ईंधन के इस्तेमाल की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है. लिहाजा, पुलिस की गाड़ियां जरूरत के हिसाब से ही सड़कों पर उतर रही हैं. इसके बावजूद यहां के पुलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी और सकारात्मक सोच के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं.

सीमित तेल में चल रहा पूरा सिस्टम

खूंटी पुलिस के बेड़े में वर्तमान में कुल 87 वाहन हैं, जिनमें हाल ही में मिली 14 नई गाड़ियां भी शामिल हैं. जिले को हर महीने लगभग 12 हजार लीटर डीजल और 1500 लीटर पेट्रोल की जरुरत होती है. सरकारी नियमों के अनुसार एक गाड़ी को अधिकतम 225 लीटर तेल ही दिया जा सकता है. जिले के लिए कुल लगभग 20,200 लीटर फ्यूल की स्वीकृति है, लेकिन फिलहाल पुलिस केवल 11,200 से 11,500 लीटर के बीच ही तेल का इस्तेमाल कर रही है. इतना ही नहीं, विभाग अब 9 से 10 हजार लीटर तेल में जरूरी काम निपटाने की रणनीति पर काम कर रहा है.

जानकारी देते डीएसपी हेडक्वार्टर (ETV BHARAT)

फिजूलखर्च रोकने के लिए अपनाया गया स्मार्ट मैनेजमेंट

खूंटी मुख्यालय डीएसपी अखिल नीतीश कुजूर के मुताबिक पुलिस विभाग ने फिजूलखर्ची रोकने और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए नई कार्यशैली अपनाई है. अब केवल जरूरी मामलों में ही सरकारी वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कई अनुसंधानकर्ता जरूरत पड़ने पर निजी बाइक और स्कूटी से भी जांच कार्य कर रहे हैं.

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