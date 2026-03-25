ETV Bharat / state

खूंटी में नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार, 39.78 किलो डोडा और 6.32 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार

खूंटी पुलिस की गिरफ्त में नशीले पदार्थों के तस्कर. ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटीः मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को धर दबोचा और उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 39.78 किलोग्राम डोडा (अफीम के सूखे हुए फल का चूर्ण) और 6.320 किलोग्राम अफीम जैसा पदार्थ जब्त किया गया है. बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तस्करी का नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित था.

जानकारी देते एसपी मनीष टोप्पो. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जरियागढ़ इलाके में हुई कार्रवाई

खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निलेश आइंद (22 वर्ष), जीवन गरजन आइंद (53 वर्ष) दोनों निवासी नगड़ी, मिरजा टोली, थाना जरियागढ़, संतोष टोपनो (25 वर्ष) निवासी चुरका टोली, थाना रनिया और जावा सांगा (50 वर्ष) निवासी गाड़ी, बड़का टोली, थाना रनिया, जिला खूंटी के रूप में हुई है.