खूंटी में नशा तस्करी पर बड़ा प्रहार, 39.78 किलो डोडा और 6.32 किलो अफीम के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार
खूंटी में मादक पदार्थों की तस्करी मामले में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : March 25, 2026 at 3:10 PM IST
खूंटीः मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने घेराबंदी कर तस्करों को धर दबोचा और उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है.
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों के पास से कुल 39.78 किलोग्राम डोडा (अफीम के सूखे हुए फल का चूर्ण) और 6.320 किलोग्राम अफीम जैसा पदार्थ जब्त किया गया है. बरामद मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तस्करी का नेटवर्क काफी बड़ा और संगठित था.
जरियागढ़ इलाके में हुई कार्रवाई
खूंटी के एसपी मनीष टोप्पो ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान निलेश आइंद (22 वर्ष), जीवन गरजन आइंद (53 वर्ष) दोनों निवासी नगड़ी, मिरजा टोली, थाना जरियागढ़, संतोष टोपनो (25 वर्ष) निवासी चुरका टोली, थाना रनिया और जावा सांगा (50 वर्ष) निवासी गाड़ी, बड़का टोली, थाना रनिया, जिला खूंटी के रूप में हुई है.
पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई है कि सभी आरोपी लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त थे और इलाके में इसकी सप्लाई करते थे. इस मामले में जरियागढ़ थाना कांड संख्या 07/26 दिनांक 24 मार्च 2026 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है.
इस पूरी कार्रवाई में पुलिस के वरीय अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की, जिसमें पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे अवैध धंधों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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