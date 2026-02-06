ETV Bharat / state

खूंटी विधायक प्रतिनिधि के नाम पर फर्जी भौकाल’! स्कॉर्पियो पर बोर्ड लगाकर छवि धूमिल करने का आरोप, डीटीओ से कार्रवाई की मांग

खूंटी विधायक के विधायक प्रतिनिधि का फर्जी बोर्ड लगाकर एक वाहन चल रहा है. इसे लेकर विधायक ने डीटीओ से शिकायत की है.

Khunti MLA Ram Surya Munda
फर्जी बोर्ड लगा वाहन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 6, 2026 at 10:52 PM IST

2 Min Read
रांची : खूंटी जिले में विधायक प्रतिनिधि के नाम के दुरुपयोग का मामला सामने आया है. खूंटी विधायक राम सूर्या मुंडा ने इस गंभीर प्रकरण को लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को लिखित आवेदन सौंपते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की है. गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर JH 01CS-3007 है.

विधायक राम सूर्या मुंडा का आरोप है कि एक स्कॉर्पियो वाहन पर “खूंटी विधायक प्रतिनिधि” का बोर्ड लगाकर क्षेत्र में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि संबंधित व्यक्ति इस फर्जी पहचान के सहारे न केवल उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि क्षेत्र में भौकाल बनाकर लोगों के साथ गलत कार्यों में भी संलिप्त पाया गया है.

विधायक ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से कहा है कि इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ जनप्रतिनिधि की साख को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि आम जनता में भ्रम और भय का माहौल भी पैदा करती हैं. उन्होंने डीटीओ से उक्त वाहन और वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.

इस संबंध में डीटीओ हरि शंकर बारीक ने पुष्टि करते हुए बताया कि उन्हें विधायक द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं.

