खूंटी शहर में घुसने के बाद कुएं में गिरा घायल हाथी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल की ओर भेजा गया
खूंटी में वन विभाग की सूझबूझ की वजह से कुएं में गिरे एक जंगली हाथी को बचा लिया गया.
Published : March 2, 2026 at 5:01 PM IST
रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह
रांची/खूंटीः खूंटी वन विभाग की सूझबूझ से एक जंगली हाथी को मरने से बचा लिया गया है. यह हाथी जंगल से भटकते हुए रिहायशी इलाके में आ गया था. शहरी इलाके से निकलते वक्त अनिगढ़ा में हाथी एक कुएं में जा गिरा. इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी की मदद से कुंआ तोड़कर हाथी के लिए रास्ता तैयार किया गया. काफी मशक्कत के बाद हाथी कुएं से बाहर निकाला गया जो वहां से आगे की ओर चला गया. फिलहाल इलाके में दहशत है.
बीमार और चोटिल अवस्था में है जंगली हाथी
खूंटी के डीएफओ कुलदीप यादव ने बताया कि वन कर्मी हाथी को कमंता डैम के रास्ते चाईबासा के घने जंगलों की ओर भेजने में जुटे हैं. उन्होंने बताया कि हाथी बीमार और चोटिल है. इसी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर ज्यादा भीड़ होने पर हाथी आक्रामक हो जाते हैं. उसकी बाईं आंख चोटिल है. कहा सुबह जब खूंटी शहर में भी घुसा तो बिल्कुल शांत रहा.
हाथी ने किसी को नहीं पहुंचाया है नुकसान
वन विभाग के पदाधिकारी के मुताबिक यही हाथी कुछ समय पहले राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में सक्रिय था. राजधानी का सफर तय करने के बाद खूंटी पहुंच गया. इस हाथी ने दशमाइल, सिलादोन के रास्ते भूत और भंडारा गांव के जंगल में रात गुजारी और तड़के खूंटी शहर में आ घुसा. विशालकाय हाथी डीएवी रोड के डेली मार्केट और नगर भवन तक पहुंच गया. इसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मची रही.
हाथी को चाईबासा के जंगल में शिफ्ट करना प्राथमिकता- वन विभाग
खास बात यह है कि इस दौरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौजूद थी, जो हाथी के मूवमेंट पर करीब से नजर रखे हुए थी. हाथी एक बार भी आक्रामक नहीं हुआ. DFO के मुताबिक, हाथी घायल है और झुंड से अलग हो गया है. उसे चाईबासा जंगल में शिफ्ट करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्राथमिकता है.
