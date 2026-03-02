ETV Bharat / state

खूंटी शहर में घुसने के बाद कुएं में गिरा घायल हाथी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल की ओर भेजा गया

कुएं में गिरा घायल हाथी ( Etv Bharat )