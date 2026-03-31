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खूंटी में थमता तनाव! शांति समिति की बैठक के बाद बंद खत्म

खूंटी/रांचीः रामनवमी जुलूस के दौरान मुरहू में हुए पथराव और उसके बाद उपजे तनाव के चौथे दिन जिला प्रशासन हरकत में आया. मंगलवार को प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित कर खूंटी और मुरहू के दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर हालात सामान्य करने की दिशा में अहम पहल की. इस बैठक के बाद आपसी सहमति बनने पर खूंटी में चल रहा बंद वापस ले लिया गया और बाजार खोलने का निर्णय लिया गया.

इस बैठक में डीसी आर रॉनिटा, एसपी मनीष टोप्पो और एसडीओ दीपेश कुमारी और एसडीपीओ वरूण रजक ने संयुक्त रूप से लोगों से शांति बनाए रखने और सामान्य जनजीवन बहाल करने की अपील की. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुरहू में कर्फ्यू नहीं बल्कि निषेधाज्ञा लागू है और आम लोगों को दुकानें बंद रखने के लिए नहीं कहा गया है.

डीसी और एसपी ने दोनों पक्ष से की बात

खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई पूरी तरह साक्ष्य आधारित होगी. उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस समय में बाजार बंद रहने से आम लोगों को परेशानी हो रही है और इसका नुकसान व्यापारियों को ही उठाना पड़ रहा है.

वहीं डीसी आर रॉनिटा ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तुरंत अपनी दुकानें खोलकर सामान्य स्थिति बहाल करने में सहयोग करें.

निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा