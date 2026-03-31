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खूंटी में थमता तनाव! शांति समिति की बैठक के बाद बंद खत्म

रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर खूंटी जिला प्रशासन ने शांति समिति के साथ बैठक की.

Khunti district administration meeting of Peace Committee regarding violence occurred during Ram Navami
शांति समिति की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 8:41 PM IST

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खूंटी/रांचीः रामनवमी जुलूस के दौरान मुरहू में हुए पथराव और उसके बाद उपजे तनाव के चौथे दिन जिला प्रशासन हरकत में आया. मंगलवार को प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित कर खूंटी और मुरहू के दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर हालात सामान्य करने की दिशा में अहम पहल की. इस बैठक के बाद आपसी सहमति बनने पर खूंटी में चल रहा बंद वापस ले लिया गया और बाजार खोलने का निर्णय लिया गया.

इस बैठक में डीसी आर रॉनिटा, एसपी मनीष टोप्पो और एसडीओ दीपेश कुमारी और एसडीपीओ वरूण रजक ने संयुक्त रूप से लोगों से शांति बनाए रखने और सामान्य जनजीवन बहाल करने की अपील की. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मुरहू में कर्फ्यू नहीं बल्कि निषेधाज्ञा लागू है और आम लोगों को दुकानें बंद रखने के लिए नहीं कहा गया है.

डीसी और एसपी ने दोनों पक्ष से की बात

खूंटी एसपी मनीष टोप्पो ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कार्रवाई पूरी तरह साक्ष्य आधारित होगी. उन्होंने कहा कि त्योहारों के इस समय में बाजार बंद रहने से आम लोगों को परेशानी हो रही है और इसका नुकसान व्यापारियों को ही उठाना पड़ रहा है.

वहीं डीसी आर रॉनिटा ने भरोसा दिलाया कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे तुरंत अपनी दुकानें खोलकर सामान्य स्थिति बहाल करने में सहयोग करें.

निष्पक्ष जांच का मिला भरोसा

इस बैठक में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी बातें रखीं और कई बार आरोप-प्रत्यारोप भी देखने को मिले. इस दौरान केंद्रीय रामनवमी महासमिति के पदाधिकारियों ने पुलिस कार्रवाई में दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई. हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि केस वापस लेने का अधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच जरूर सुनिश्चित की जाएगी.

इस बैठक में केंद्रीय रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष अनूप साहू, महामंत्री जीतेंद्र कश्यप, मुरहू रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष विजय प्रसाद, विष्णु गुप्ता ने पुलिस प्रशासन से केस वापस लेने की मांग की. बैठक में नईमुददीन खान एवं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने आपसी सौहार्द की मिसाल देते हुए कहा कि मामूली घटना को तूल दिया गया, जो किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं है.

इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद कुमार, विहिप जिलाध्यक्ष विनोद जायसवाल, डीएन तिवारी, राजकुमार जायसवाल, अर्जुन साहू, शहजादा खां, महेश चौधरी, सुरेश प्रसाद, प्रेम कुमार सिंह समेत कई लोग उपस्थित रहे. बैठक के बाद सकारात्मक माहौल बनते ही बंद वापस लेने की घोषणा कर दी गई. समिति के अध्यक्ष ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि प्रशासन द्वारा मांगों पर सहमति बनने के बाद बंद समाप्त किया जा रहा है और सभी दुकानदारों से तत्काल अपनी दुकानें खोलने की अपील की गई है.

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