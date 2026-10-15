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खूंटी में 4 साल के मासूम की निर्मम हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, अपशकुन मानकर की थी हत्या

व्यवहार न्यायालय, खूंटी ( फोटो-ईटीवी भारत )

खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले में अपने ही चार साल के मासूम बेटे की फरसे से गला रेतकर हत्या करने वाले पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार की अदालत ने दोषी बरजु सिंह मुंडा को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, साक्ष्य छिपाने के मामले में तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. इस तरह दोषी पर कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने फैसले की जानकारी दी.

पत्नी से विवाद के बाद मासूम बेटे की हत्या