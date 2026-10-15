खूंटी में 4 साल के मासूम की निर्मम हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद, अपशकुन मानकर की थी हत्या
खूंटी सिविल कोर्ट ने पुत्र की हत्या मामले में पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Published : October 15, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 6:50 PM IST
खूंटीः झारखंड के खूंटी जिले में अपने ही चार साल के मासूम बेटे की फरसे से गला रेतकर हत्या करने वाले पिता को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. खूंटी व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकेश कुमार की अदालत ने दोषी बरजु सिंह मुंडा को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, साक्ष्य छिपाने के मामले में तीन साल का सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. इस तरह दोषी पर कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. लोक अभियोजक वेद प्रकाश ने फैसले की जानकारी दी.
पत्नी से विवाद के बाद मासूम बेटे की हत्या
लोक अभियोजक वेद प्रकाश के मुताबिक, यह मामला खूंटी जिले के अड़की थाना क्षेत्र के सोनपुर कदमडीह गांव का है. यहां के रहने वाले 27 वर्षीय बरजु सिंह मुंडा का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता रहता था. घरेलू कलह से परेशान होकर पत्नी अपने एक वर्षीय छोटे बेटे को लेकर मायके चली गई थी. वहीं, चार साल का बड़ा बेटा साधु राम मुंडा अपने पिता के पास ही रह गया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी पिता अंधविश्वास और दुर्भावना के चलते अपने ही मासूम बेटे को अपशकुन मानने लगा था. इसी सोच के कारण उसने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. घर के बरामदे में फरसे से बच्चे का गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई.
बरामदे में खून देखकर दादा और ग्रामीणों को हुआ शक
मासूम की हत्या के बाद आरोपी ने वारदात के सबूत मिटाने की कोशिश की. उसने बच्चे के शव को जोरो बेड़ा नाला के पास झाड़ियों में फेंक दिया, ताकि किसी को घटना की जानकारी न मिल सके, लेकिन घर के बरामदे में बिखरे खून ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया. बच्चे के दादा और ग्रामीणों को जब इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज की.
फरसा और खून के डीएनए मिलान से मजबूत हुए सबूत
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जोरो बेड़ा नाला के पास झाड़ियों से मासूम का शव बरामद किया. वारदात में इस्तेमाल किया गया खून से सना फरसा भी पुलिस ने जब्त किया. मामले में एफएसएल की जांच अहम साबित हुई. जांच में फरसे और जमीन से मिले खून के नमूनों का डीएनए मिलान हुआ. वैज्ञानिक साक्ष्यों और मामले में प्रस्तुत अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.
यह मामला अड़की थाना कांड संख्या 13/2022 से संबंधित है. अदालत में इसकी सुनवाई सत्र वाद संख्या 221/2022 के तहत हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने हत्या और साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषी को अलग-अलग सजाएं सुनाईं.
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