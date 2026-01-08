ETV Bharat / state

आदिवासी नेता सह पड़हा राजा की हत्या के खिलाफ आक्रोश, खूंटी बंद का व्यापक असर, चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी समर्थन

खूंटी: जिले के आदिवासी नेता सह एदेल संगा पड़हा के राजा सोमा मुंडा की बुधवार को हत्या के खिलाफ जिला बंद का व्यापक असर दिख रहा है. आदिवासी संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं. विधि व्यवस्था न बिगड़े इसको देखते हुई खूंटी प्रशासन चौकस है. खूंटी के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद को समर्थन दिया है.

बंद का व्यापक असर

गुरुवार की सुबह आदिवासी संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे और बंद के समर्थन में नारेबाजी की. कई जगह ट्रैक्टर खड़ी कर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया है. जगह-जगह मुख्य मार्गों पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है. स्थानीय लोगों ने मुरहू-तोरपा और अड़की इलाके में बंद कराया. हूटार चौक पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया.

जानकारी देते आदिवासी नेता (Etv Bharat)

बुधवार को हुई थी पड़हा राजा की हत्या

बुधवार की शाम खूंटी थाना क्षेत्र के जमुआदाग के समीप अपराधियों ने सोमा मुंडा पर उस वक्त हमला किया, जब वे अपने घर लौट रहे थे. सोमा मुंडा अपनी पत्नी के साथ बाइक से घर लौट रहे थे. उनकी पत्नी ने बताया कि वे जमुआदाग के रास्ते से होकर अपने गांव चलांगी लौट रहीं थीं. जमुआदाग में तालाब के पास पीछे से एक बाइक पर सवार दो लोग आए और ओवरटेक करते हुए दो राउंड गोली चला दी. गोली लगते ही सोमा मुंडा गिर पड़े. गोली चलाने के बाद हमलावर बाइक सवार मंदरूटोली की ओर फरार हो गए.