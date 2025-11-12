ETV Bharat / state

गुमनामी से बाहर निकल कर खूंटी के आदिवासी युवक ने बनाई पहचान, चित्रकला में बिखेर रहा जलवा

खूंटी के एक आदिवासी युवक ने चित्रकला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. हालांकि अब तक उसे कोई सरकारी मदद नहीं मिली है.

Khunti Artist Jagdev Munda
बिरसा मुंडा की पेंटिंग बनाता आदिवासी युवक जगदेव मुंडा. (फोटो-ईटीवी भारत)
खूंटी: भगवान बिरसा मुंडा की धरती का एक लाल चित्रकला में जलवे बिखेर रहा है, लेकिन उसकी प्रतिभा और हुनर को अब तक बढ़ावा नहीं मिल पाया है. कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन युवा कलाकार को किसी ने मदद नहीं की. आज खुद के बल पर उसने राज्य में अपनी पहचान बनाई है.

गेरने गांव के रहने वाला है जगदेव मुंडा

भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से एक किलोमीटर पूरब बसे गेरने गांव के आदिवासी युवक जगदेव मुंडा ने बॉक्सिंग और फाइन आर्ट में कम उम्र में ही काफी नाम कमाया है. जगदेव गुजरात की ओर से जूनियर लेवल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीत चुका है. खेलों में कांस्य, इंटर कॉलेज लेवल पर खेल में गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल कर चुका है. मूर्तिकला और चित्रकला में भी झारखंड का नाम रोशन किया. इसके बावजूद अपने राज्य में पहचान नहीं मिलने से वह गुमनामी में है और संघर्ष कर रहा है.

चित्रकला और बॉक्सिंग में हैं रुचि

जगदेव गेरने गांव के गरीब परिवार से है और छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर है. पिता चाहते थे कि सभी बच्चे पढ़ें, पर आर्थिक तंगी के कारण 2005 में खूंटी की संस्था के जरिए उसे गुजरात के विश्व जागृति मिशन आश्रम सूरत भेजा गया. वहीं जगदेव ने 12वीं तक की पढ़ाई की. बचपन से चित्रकला में रुचि थी. शिक्षकों ने काफी प्रोत्साहित किया. आठवीं में बॉक्सिंग की ओर झुकाव हुआ. कोच ने प्रतिभा पहचानी. 12वीं तक कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया. जिला स्तरीय बॉक्सिंग, शिलांग में सब जूनियर नेशनल गेम, जूनियर खेल महाकुंभ, इंटर कॉलेज प्रतियोगिता में कई पदक जीते. दिल्ली में हुए नेशनल स्कूल गेम में प्रदर्शन के बाद गुजरात सरकार ने 2015 से 2017 तक हर महीने 4500 रुपये छात्रवृत्ति दी.

मूर्तिकला और चित्रकला में निपुण बना

कोच की फीस और परिवार की हालत खराब होने से जगदेव को बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी. इसके बाद उसने फाइन आर्ट का क्षेत्र चुना. वीर नर्मदा साउथ यूनिवर्सिटी, गुजरात से तीन साल का कोर्स पूरा किया. मूर्तिकला की शाखा स्कल्पचर में निपुणता हासिल की. पत्थर, लकड़ी, मिट्टी और धातु से मूर्ति बनाना सीखा. 2018 में सूरत में सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार का पुरस्कार जीता. गांधीनगर जिला ऑफिस कैंपस में शहीद बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा बनाई.

बिरसा ओड़ा में बना चुका है पेंटिंग

15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर उलिहातू को सजाया गया. जगदेव ने बिरसा ओड़ा के बरामदे की दीवार पर बिरसा मुंडा की पेंटिंग बनाई. चहारदीवारी पर सोहराय पेंटिंग और आदिवासी संस्कृति की तस्वीरें उकेरीं. जगदेव ने अंडमान-निकोबार में भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा बनाई. रांची के दलादली और गुमला में उसकी बनाई प्रतिमाएं लगी हैं. होटवार जेल गेट के पास जगदेव की पेंटिंग लगी हुई है.

झारखंड में नहीं मिलता उचित मेहनतानाः जगदेव

जगदेव कहता है कि झारखंड में इस पेशे में स्कोप कम है. काम तो मिल जाता है, पर मेहनताना नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि आज उलिहातू गांव के अधिकतर युवा बेरोजगार हैं और रास्ते से भटक गए हैं. उन्हें देखकर युवा प्रेरणा लेते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह उन युवाओं की मदद नहीं कर पाता. जगदेव का मानना है कि अगर प्रशासनिक स्तर से मदद मिल जाती तो क्षेत्र के भटके युवकों को बॉक्सिंग और फाइन आर्ट से जोड़कर उसे ट्रेंड किया जा सकता है. जगदेव मुंडा आज आत्मनिर्भर हो गया है. साथ ही कुछ युवकों को हेल्पर बनाकर आने साथ रखता है, ताकि उलिहातू के बेरोजगार युवाओं को कुछ लाभ मिल सके.

