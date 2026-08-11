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सुबह 4:30 बजे खुदीराम बोस को दी गयी श्रद्धांजलि..जानिये कहां हुई थी फांसी

मुजफ्फरपुर जिस वक्त खुदीराम बोस को फांसी हुई, उस वक्त पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा सभी बंगाल प्रेसीडेंसी के अंदर आते थे और कलकता से ब्रिटिश सरकार की हुकुमत चलती थी. मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की अदालत (सेशन कोर्ट) थी, जिसने खुदीराम बोस को फांसी सुनाई गयी थी.

पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे बोस: खुदीराम बोस एक महान क्रांतिकारी थे. मूल रूप से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव के रहने वाले थे. 1905 में बंगाल विभाजन के बाद देशभर में राष्ट्रवादी आंदोलन तेज हुआ. इसी दौर में खुदीराम बोस भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए थे.

जहां आखिरी रात बीती, वहां पुष्प अर्पित: अधिकारियों, परिजनों और अन्य लोगों ने केंद्रीय कारा परिसर स्थित उस सेल में पुष्प अर्पित किए, जहां खुदीराम बोस को कैद रखा गया था. इसके अलावा फांसी स्थल, उनकी आखिरी रात वाली सेल और कारा परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए गए. लोगों ने उनके बलिदान, साहस और देशभक्ति को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी.

मुजफ्फरपुर: 11 अगस्त मंगलवार, सुबह 4:30 बजे मुजफ्फरपुर केंद्रीय कारा परिसर में पुलिस-प्रशासन की मौजदूगी में महान क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी. इस दौरान तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, तिरहुत क्षेत्र के डीआईजी, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, पूर्वी अनुमंडल पदाधिकारी, काराधीक्षक, उपाधीक्षक समेत कई अधिकारी, कारा कर्मी मौजूद रहे और पश्चिम बंगाल से पहुंचे खुदीराम बोस के परिजन शामिल हुए.

फांसी से पहले की कहानी: घटना 1907 के आसपास की है. कलकता में ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई के खिलाफ एक 15 वर्षीय सुशील सेन ने एक ब्रिटिश0 अधिकारी को मुक्का मारा था. इसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा सुशील सेन को 15 कोड़े मारने की सजा मिली थी.

सरेआम सुशील सेन को 15 कोड़े मारे गए थे. हर कोड़े पर उन्होंने वंदे मातरम कहा था. इस घटना से आक्रोशित ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाली 'युगांतर' संगठन ने अत्याचारी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड से बदला लेने की सोची थी. इसकी भनक अग्रेजों को लग गयी थी. इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से किंग्सफोर्ड को तबादला कर मुजफ्फरपुर सेशन कोर्ट भेज दिया गया था.

बंगाल से मुजफ्फरपुर आ गए बोस: किंग्सफोर्ड के तबादले के बावजूद संगठन ने बदला लेने का प्लान नहीं बदला. इस मिशन के लिए संगठन ने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना. खुदीराम बोस की उम्र उस वक्त 18 साल थी. प्रफुल्ल चाकी उनसे एक साल बड़े थे. दोनों मुजफ्फरपुर आ गए और छात्र बनकर किंग्सफोर्ड की रेकी करने लगे कि कब कहां जाता है?

अधिकारी की पत्नी और बेटी की मौत: किंग्सफोर्ड रोजाना मुजफ्फरपुर स्थिति यूरोपियन क्लब जाता था. खुदीराम बोस को पता था कि वह शाम 8:30 बजे कल्ब से निकलता है. इसलिए 30 अप्रैल 1908 को जैसे एक बग्गी (घोड़ा गाड़ी) बाहर आयी, प्रफुल्ल चाकी और खुदीरामबोस को लगा कि किंग्सफोर्ड उसमें सवार है. मौका देखते ही बग्गी पर बम फेंक दिए. हालांकि उस दिन उस बग्गी में किंग्सफोर्ड नहीं था. बग्गी में ब्रिटिश बैरिस्टर प्रिंगल केनेडी की पत्नी और बेटी सवार थी. इस हमले में दोनों की मौत हो गयी.

मुजफ्फरपुर में प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस की प्रतिमा (ETV Bharat)

ऐसे पकड़े गए बोस: घटना के बाद दोनों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अलग-अलग भाग गए. खुदीराम बोस घटनास्थल से करीब 25 किमी दूर भाग गए. वैनी रेलवे स्टेशन (वर्तमान में खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन) भाग आए. स्टेशन के बाहर पानी पी रहे थे, इसी दौरान वहां मौजूद कांस्टेबल ने उन्हें पकड़ लिया. प्रफुल्ल चाकी मोकामा घाट स्टेशन पहुंचे थे, जहां एक भारतीय पुलिस पदाधिकारी नंदलाल बनर्जी ने उन्हें पहचान लिया. पुलिस से घिरा देख प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी.

मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल (ETV Bharat)

11 अगस्त को फांसी: खुदीराम बोस पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा चला. मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में रखा गया, जिसे आज खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के नाम से जाना जाता है. 13 जून 1908 को फांसी की सजा सुनाई गयी. 11 अगस्त 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में ही फांसी पर लटका दिया गया.

इसी जगह खुदीराम बोस को दी गयी थी फांसी (ETV Bharat)

18 साल की उम्र में शहीद: फांसी से पहले सुबह 4 बजे उन्हें उठा दिया गया था. स्नान द्यान करने के बाद सुबह 6 बजे उन्हें फांसी दे दी गयी. खुदीराम बोस हंसते-हंसते फांसी पर लटक गए. उस वक्त उनकी उम्र 18 साल 8 महीना, 8 दिन थी. इसलिए हर साल 11 अगस्त को सुबह 4:30 बजे श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाती है.

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