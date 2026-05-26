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पिता का उठा साया लेकिन नहीं हारी हिम्मत, छत्तीसगढ़ का एकमात्र युवक जिसने क्रैक किया नार्सेट

लगातार 2 साल तक 8 से दस घंटे तक पढ़ाई किया है. बहुत मेहनत किया है- खोमन साहू

NORCET प्री की परीक्षा 11 अप्रैल और मेंस की परीक्षा 30 अप्रैल को आयोजित हुई थी. वहीं मई महीने में रिजल्ट आया है. अच्छा रिजल्ट आने पर खोमन के परिवार में खुशी का माहौल है.

बालोद : खोमन साहू ने मेडिकल साइंस एम्स के क्षेत्र की परीक्षा नॉर्सेट(Nursing Officer Recruitment Common Eligibility Test) में पूरे देश में 613वीं रैंक हासिल कर बालोद जिले का नाम रोशन किया है. सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे प्रदेश में ऐसा करने वाला खोमन पहला युवक है, बाकी प्रदेश की 10 युवतियों ने बाजी मारी है.

नर्सिंग ऑफिसर का पद मिलेगा

नार्सेट की परीक्षा के बाद अब खोमन नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ होंगे. आल इंडिया रैंक 613 लाने के साथ ही ओबीसी कैटेगरी मेल में 73 रैंक हासिल किया है.

पारिवारिक स्थिति

खोमन अपने घर में अकेला कमाने वाला था. खेती करते हुए उसने यह कामयाबी हासिल की है. बचपन में ही उसके सर से पिता का साया उठ गया. मां ने पाला पोसा. जब होश संभाला तो उसने परिवार की जिम्मेदारियां भी उठाई.

रोजी मजदूरी और किसानी से ही परिवार चलता है. मैं और मेरी मां ही घर पर हैं- खोमन साहू

खेती के साथ 8 घंटे पढ़ाई

मां के साथ मिलकर खोमन ने खेती के काम को संभालते हुए अपने घर की जिम्मेदारियां उठाई और अपने सपनों को पूरा करने के लिए 8 घंटे पढ़ाई भी किया. खोमन ने बताया कि इस परीक्षा में एमबीबीएस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं. नर्स से इसका कद ऊंचा होता है. ये अधिकारी पद की तरह होता है.

''दीवार पर चिपकाये सपने''

खोमन ने अपने स्टडी टेबल के पास अपने सपनों को कागज में चिपका कर रखा था ताकि वो हमेशा उसे याद रहे और आज उसने मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है और बालोद जिले का नाम रोशन किया है.

''नर्सिंग के क्षेत्र में तैयारी करें युवा''

खोमन साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन अवसर हो सकता है. कोचिंग करें, निरंतर प्रयास करें और आगे बढ़ें. नर्सिंग के क्षेत्र में रिस्पेक्ट के साथ अच्छी सैलरी भी है. प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी का अवसर मिलता है. भले ही इसे नर्सिंग ऑफिसर का पद कहा जाता है, लेकिन एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर इसमें सम्मान मिलता है. इसकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन होती है लेकिन मेहनत के साथ काम किया जाए तो इस मुकाम को हासिल किया जा सकता है.