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सहारनपुर में अचानक आई बाढ़ में फंसे बाइक सवार, मां शाकुंभरी मंदिर परिसर में भरा पानी

पुलिस ने मंदिर परिसर से श्रद्धालुओं को बाहर निकाला, सावधानी बरतने की अपील.

शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर पहुंची पुलिस.
शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर पहुंची पुलिस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 7:48 PM IST

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सहारनपुर: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में भी देखने को मिला. गुरुवार को अचानक शाकंभरी देवी मंदिर के पास खोल नदी में पानी का तेज बहाव आ गया. इससे मंदिर परिसर के आसपास सैलाब जैसे हालात बन गए. स्थिति को गंभीर देखते हुए मिर्जापुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह पुलिस टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली.

सहारनपुर में उफनाई नदियां (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस ने मंदिर परिसर और नदी के आसपास मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी. दूसरी ओर, मिर्जापुर इलाके में ही बरसाती नदी में बाइक सवार फंस गए. किसी तरह उन्होंने बाइक नदी से बाहर निकाली. इसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

बता दें कि पिछले दो दिनों से पहाड़ों और मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. पहाड़ों में हुई बारिश से बरसाती नदियों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. सभी नदियां उफान पर हैं. ऐसा ही नजारा सिद्धपीठ शाकम्भरी देवी की नदी में देखने को मिला. जहां गुरुवार को तेज बहाव के साथ पानी आ गया. जिसके बाद माता के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं में अफरातफरी मच गई. हालांकि, पुलिसकर्मियों ने लोगों को नदी की ओर जाने से रोका और लगातार लाउडस्पीकर के माध्यम से सावधानी बरतने की अपील की. श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया.

थाना प्रभारी निरीक्षक सूबे सिंह ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अपने वाहन मंदिर परिसर से पहले सुरक्षित स्थानों पर ही खड़े करें. जब तक नदी में पानी का तेज बहाव बना हुआ है, तब तक कोई भी श्रद्धालु नदी पार करने या माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ने का प्रयास न करे. उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और पानी का बहाव सामान्य होने के बाद ही श्रद्धालुओं को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी. बारिश के चलते मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस बल लगातार मौके पर तैनात है और हालात पर नजर बनाए हुए है.

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