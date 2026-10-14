कुख्यात खोखा सिंह के बेटे की गोली मारकर हत्या, 5 साल पहले पिता का भी हुआ था मर्डर
पांच साल पहले कुख्यात खोखा सिंह की गोली मारकर हत्या हुई थी ठीक वैसे ही बेटे को भी अपराधियों ने हत्या कर दी. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : October 14, 2026 at 10:33 AM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में कुख्यात खोखा सिंह के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मामला कदवा थाना क्षेत्र के पचगछिया टोला का है. घटना रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ज्योतिष के सीने में एक गोली लगी थी. नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
पांच साल पहले पिता की भी हुई थी हत्या
मृतक ज्योतिष कुमार नवगछिया के कुख्यात अपराधी खोखा सिंह का बेटा है. वर्ष 2021 में अपराधियों ने उसके पिता खोखा सिंह की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी. उस समय खोखा सिंह अपने भाई के साथ गांव में घूमने निकले थे. इसी दौरान बाइक सवार तीन अपराधियों ने उन पर गोलीबारी की थी. घटना में उनके भाई को भी गोली लगी थी. अब पांच साल बाद बेटे ज्योतिष की हत्या से क्षेत्र में एक बार फिर सनसनी फैल गई है. ज्योतिष तीन भाइयों में एक था. उसके भाइयों के नाम आशीष कुमार और सौरभ कुमार हैं.
छापेमारी के लिए टीम गठित
कदवा थानाध्यक्ष विक्रम कुमार ने बताया कि- ''घटना की सूचना मृतक के भाई ने पुलिस को दी थी. मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल अधिक जानकारी देने से अनुसंधान प्रभावित हो सकता है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी के लिए टीम गठित की गई है.''
'आपराधिक गितिविधि में लिप्त था ज्योतिष'
नवगछिया एसडीपीओ सायम रजा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया. आसपास के लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छापेमारी शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि मृतक ज्योतिष कुमार भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा था. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
"मृतक भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त था. घटना को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. जानकारी जुटाई जा रही है. टीम गठित करके आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है."- सायम रजा, एसडीपीओ, नवगछिया
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