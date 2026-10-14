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कुख्यात खोखा सिंह के बेटे की गोली मारकर हत्या, 5 साल पहले पिता का भी हुआ था मर्डर

कुख्यात खोखा सिंह के बेटे की गोली मारकर हत्या ( ETV Bharat )

पांच साल पहले पिता की भी हुई थी हत्या