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पटना सिटी में चेहल्लुम जुलूस पर बवाल, खाजेकलां SHO के सिर पर लगी चोट

पटना: बिहार के पटना सिटी के खाजेकलां थाना क्षेत्र में चेहल्लुम के मौके पर बुधवार की शाम को बिना प्रशासनिक अनुमति निकाले गए जुलूस के दौरान दो अखाड़ों के युवकों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया.

पटना में चेहल्लुम जुलूस के दौरान बवाल: इस बीच मौके पर पहुंचे खाजेकलां थानाध्यक्ष विद्यानंद वर्मा बीच-बचाव के दौरान घायल हो गए. उनके सिर में चोट लगी, हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

'बिना पूर्व अनुमति एक जुलूस निकाला जा रहा था' : खाजेकलां पुलिस ने बताया कि, चेहल्लुम के अवसर पर बिना पूर्व अनुमति एक जुलूस निकाला जा रहा था. इसी दौरान दो अखाड़ों के युवकों के बीच जुलूस को आगे ले जाने को लेकर कहासुनी शुरू हो गई, जो बाद में हाथापाई में बदल गई.

बीच-बचाव में खाजेकलां थानाध्यक्ष घायल : सूचना मिलने पर खाजेकलां थानाध्यक्ष विद्यानंद वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया. इसी दौरान धक्का-मुक्की में थानाध्यक्ष के सिर में चोट लग गई. उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी. उपचार के बाद वह दोबारा ड्यूटी पर लौट आए.