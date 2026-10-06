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डीग में ऑपरेशन शस्त्र विनाश: दो युवकों से तीन अवैध हथियार और 6 कारतूस जब्त

खोह थाना एवं जब्त बाइक ( ETV Bharat Deeg )

डीग: जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन शस्त्र विनाश के तहत खोह थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो अवैध देशी कट्टे 315 बोर, एक अवैध देशी पोना 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस और एक खाली केस बरामद किया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की.