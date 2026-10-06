डीग में ऑपरेशन शस्त्र विनाश: दो युवकों से तीन अवैध हथियार और 6 कारतूस जब्त
पुलिस आरोपियों से पता लगा रही है कि अवैध हथियार कहां से लाए एवं इस्तेमाल कहां करना था?.
Published : October 6, 2026 at 6:19 PM IST
डीग: जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान ऑपरेशन शस्त्र विनाश के तहत खोह थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर दो अवैध देशी कट्टे 315 बोर, एक अवैध देशी पोना 315 बोर, 6 जिंदा कारतूस और एक खाली केस बरामद किया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त की.
पुलिस अधीक्षक डीग शरण गोपीनाथ के के निर्देशन में जिले में अवैध हथियार रखने और उपयोग करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. इसी अभियान के तहत खोह पुलिस को अवैध हथियारों के संबंध में सूचना मिली थी. एसपी ने बताया कि पुलिस ने खोह थाना क्षेत्र के बन्धा खालसा निवासी गौरव पुत्र जीतराम गुर्जर (23) एवं हेमराज पुत्र चतर सिंह गुर्जर (23) को गिरफ्तार किया.
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ये हथियार बरामद: एसपी गोपीनाथ के अनुसार, पुलिस ने आरोपी गौरव से एक अवैध देशी पोना 315 बोर, एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर, 315 बोर के 6 जिंदा कारतूस और एक खाली केस बरामद किया. आरोपी हेमराज से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया. दोनों आरोपियों से मिले हथियार और कारतूस को पुलिस ने जब्त कर लिया.
अवैध हथियारों के नेटवर्क की जांच: पुलिस अब आरोपियों से पता लगा रही है कि अवैध हथियार कहां से लाए एवं इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से करना था. पुलिस हथियार उपलब्ध कराने वाले लोगों और आरोपियों के संपर्क में रहने वाले अन्य संदिग्धों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.
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