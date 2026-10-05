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Khelo Jharkhand: रांची में मंगलवार से गूंजेगी खेल की हुंकार, खो-खो और कबड्डी में 1,152 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

खेल पदाधिकारियों की बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 के तहत खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिता मंगलवार से खेलगांव में शुरू होगी. 6 और 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग के कुल 1,152 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें कबड्डी के 576 और खो-खो के 576 खिलाड़ी शामिल हैं.