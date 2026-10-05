Khelo Jharkhand: रांची में मंगलवार से गूंजेगी खेल की हुंकार, खो-खो और कबड्डी में 1,152 खिलाड़ी दिखाएंगे दम
रांची में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड के तहत खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिता मंगलवार से शुरू होगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 11:05 PM IST
रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 के तहत खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिता मंगलवार से खेलगांव में शुरू होगी. 6 और 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के अंडर-17 बालक एवं बालिका वर्ग के कुल 1,152 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें कबड्डी के 576 और खो-खो के 576 खिलाड़ी शामिल हैं.
खो-खो और कबड्डी के मुकाबले खेलगांव स्थित अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे. प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और टीमों का खेलगांव पहुंचना सोमवार को पूरा हो गया. सोमवार शाम सात बजे तक सभी जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों की रिपोर्टिंग करा ली गई. खिलाड़ियों के आवास, भोजन और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं खेलगांव में की गई हैं.
इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के पहुंचने के साथ ही खेलगांव में खेल गतिविधियां तेज हो गई हैं. अलग-अलग जिलों से पहुंची टीमों में खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिला. दो दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में अंडर-17 वर्ग के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा और टीम के प्रदर्शन के दम पर बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए मैदान में उतरेंगे.
प्रतियोगिता के सफल और सुचारु संचालन को लेकर सोमवार शाम हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बैठक आयोजित की गई. इसमें सभी जिलों से पहुंचे कोच और मैनेजर, आयोजन समिति के सदस्य तथा संबंधित खेल संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक की अध्यक्षता आयोजन सचिव धीरसेन ए. सोरेंग ने की.
बैठक में खिलाड़ियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, समयबद्धता और अनुशासन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई. आयोजन सचिव ने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक खिलाड़ी की बेहतर देखरेख आयोजन समिति की प्राथमिकता है. उन्होंने सभी कोच और मैनेजरों से खिलाड़ियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखने को कहा.
उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए. खिलाड़ियों की सुविधा और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर आयोजन समिति के पदाधिकारी लगातार नजर रखेंगे. साथ ही सभी टीमों से निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने और अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई.
आयोजन सचिव ने कहा कि खेलो झारखंड विद्यालयी स्तर की प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच है. ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में अपने खेल कौशल को परखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है. उन्होंने खिलाड़ियों से पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की अपील की.
मंगलवार से शुरू होने वाले मुकाबलों को लेकर खेलगांव में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अब मैदान पर 24 जिलों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. दो दिनों तक होने वाली खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खेल प्रेमियों की नजर रहेगी.
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