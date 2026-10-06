Khelo Jharkhand: खो-खो और कबड्डी में 1152 खिलाड़ियों ने दिखाया दम
रांची में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड के तहत खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत हो गयी है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 6, 2026 at 7:03 PM IST
रांचीः राजधानी के खेलगांव में मंगलवार से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 के तहत खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ. खेलगांव स्थित अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग के कुल 1152 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 6 और 7 अक्टूबर तक चलेगी.
इस प्रतियोगिता के पांचवें वर्ष में ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों से पहुंचे खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. कबड्डी और खो-खो में खिलाड़ियों ने फिटनेस, अनुशासन, रणनीति और खेल भावना के साथ मुकाबले किए. अलग-अलग जिलों से पहुंचे खिलाड़ियों के बीच मुकाबलों में शुरुआती चरण से ही कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.
पहले दिन कबड्डी के बालक वर्ग में चतरा, पलामू, गिरिडीह, साहिबगंज, हजारीबाग, सरायकेला-खरसावां, पाकुड़, गुमला, देवघर, बोकारो और गढ़वा की टीमों ने अपने-अपने मुकाबले जीते. वहीं बालिका वर्ग में साहिबगंज, हजारीबाग, रांची, धनबाद, रामगढ़, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, दुमका, गढ़वा, बोकारो और सिमडेगा की टीमों ने जीत दर्ज की.
खो-खो के पहले चरण के मुकाबलों में बालक वर्ग में रामगढ़, धनबाद, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग की टीमों ने जीत हासिल की. बालिका वर्ग में रामगढ़, जामताड़ा, गुमला, लातेहार और गढ़वा की टीमें अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले चरण में पहुंचीं.
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ग्रामीण इलाकों के सरकारी विद्यालयों के खिलाड़ियों की भागीदारी इस बार भी प्रमुख रही. खेलो झारखंड के माध्यम से जिलों से चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है. प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर आगे भी नजर रहेगी. मंगलवार को कबड्डी के मुकाबलों में पहले चरण के बाद प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हुए.
कबड्डी के प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी है. बुधवार को प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी खो-खो और कबड्डी के मुकाबले खेले जाएंगे. राज्य के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों के बीच अगले चरण में स्थान बनाने के लिए मुकाबले जारी हैं.
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