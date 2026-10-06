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Khelo Jharkhand: खो-खो और कबड्डी में 1152 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

रांची में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड के तहत खो खो और कबड्डी प्रतियोगिता की शुरुआत ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी के खेलगांव में मंगलवार से राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2026-27 के तहत खो-खो और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ. खेलगांव स्थित अल्बर्ट एक्का स्टेडियम और हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में राज्य के सभी 24 जिलों के अंडर-17 बालक और बालिका वर्ग के कुल 1152 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता 6 और 7 अक्टूबर तक चलेगी.