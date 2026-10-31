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दीपावली पर औरैया के लोगों को मिलेगी खिलमिल पार्क की सौगात, देखने को मिलेंगे कबाड़ से सजे दुनिया के सात अजूबे

दीपावली पर मिलेगी सौगात. ( Photo Credit; ETV Bharat )

औरैया : दीपावली पर लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. यमुना नदी के किनारे करीब 15 एकड़ जमीन पर लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया खिलमिल पार्क अब आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है. इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां दुनिया के सात अजूबों की आकर्षक कलाकृतियां कबाड़ यानी वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई हैं. ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक की खूबसूरती अब औरैया में एक ही जगह देखने को मिलेगी.

सदर नगर पालिका क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे विकसित किए गए इस पार्क को मनोरंजन के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी तैयार किया गया है. यहां दुनिया के सात अजूबों में शामिल भारत के ताजमहल, फ्रांस का एफिल टावर, इटली की पीसा की झुकी मीनार, मिस्र के पिरामिड, रोम का कोलोसियम, ब्राजील की क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा और अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं. खास बात यह है कि इन सभी कलाकृतियों को बेकार समझी जाने वाली सामग्री का रचनात्मक इस्तेमाल करके तैयार किया गया है.