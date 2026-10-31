दीपावली पर औरैया के लोगों को मिलेगी खिलमिल पार्क की सौगात, देखने को मिलेंगे कबाड़ से सजे दुनिया के सात अजूबे
पार्क में निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. दीपावली तक पार्क को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:42 PM IST
औरैया : दीपावली पर लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. यमुना नदी के किनारे करीब 15 एकड़ जमीन पर लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया खिलमिल पार्क अब आम जनता के लिए खोलने की तैयारी है. इस पार्क की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां दुनिया के सात अजूबों की आकर्षक कलाकृतियां कबाड़ यानी वेस्ट मटेरियल से तैयार की गई हैं. ताजमहल से लेकर एफिल टावर तक की खूबसूरती अब औरैया में एक ही जगह देखने को मिलेगी.
सदर नगर पालिका क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे विकसित किए गए इस पार्क को मनोरंजन के साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी तैयार किया गया है. यहां दुनिया के सात अजूबों में शामिल भारत के ताजमहल, फ्रांस का एफिल टावर, इटली की पीसा की झुकी मीनार, मिस्र के पिरामिड, रोम का कोलोसियम, ब्राजील की क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा और अमेरिका का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं. खास बात यह है कि इन सभी कलाकृतियों को बेकार समझी जाने वाली सामग्री का रचनात्मक इस्तेमाल करके तैयार किया गया है.
खिलमिल पार्क में सिर्फ दुनिया के सात अजूबों की झलक ही नहीं मिलेगी, बल्कि औरैया की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को भी दर्शाया गया है. पार्क में देवकली बाबा, माता मंगला काली, भरेह मंदिर और संकट मोचन मंदिर समेत जनपद के प्रमुख धार्मिक स्थलों की कलाकृतियां भी बनाई गई हैं. इससे स्थानीय लोगों को अपने जिले की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक ही स्थान पर देखने का अवसर मिलेगा.
नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनूप कुमार गुप्ता ने बताया, खिलमिल पार्क का निर्माण कार्य करीब डेढ़ साल से चल रहा है और अब यह अंतिम चरण में पहुंच चुका है. दीपावली तक पार्क को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी की जा रही है. पार्क के शुरू होने से स्थानीय लोगों के साथ आसपास के जनपदों से आने वाले पर्यटकों को भी घूमने-फिरने के लिए एक नया आकर्षण मिलेगा.
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