ETV Bharat / state

खिचड़ी पर दुल्हन की तरह सजी मिनी गोरखनाथ मंदिर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मिनी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी अर्पित करने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.

खिचड़ी पर सजी मिनी गोरखनाथ मंदिर
खिचड़ी पर सजी मिनी गोरखनाथ मंदिर (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 8:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

महराजगंज: जिले के चौक थाना क्षेत्र स्थित मिनी गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाले ऐतिहासिक खिचड़ी मेले को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. गोरखनाथ मंदिर से जुड़े इस पवित्र स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया है. नेपाल, बिहार के अलावा अन्य जिलों से हजारों श्रद्धालुओं के बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करने के लिए पहुंचने की संभावना है.

चौक बाजार स्थित मिनी गोरखनाथ मंदिर नाथ संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है. मान्यता है कि शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ ने इस क्षेत्र में प्रवास कर हठयोग का प्रचार किया था. उसी स्थान पर आज भव्य मंदिर है, वहां कभी कठबांस का घना जंगल था और एक शिला पर बाबा ने वर्षों तपस्या की थी. उसी पर अंकित चरण चिन्ह आज भी श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अत्यंत प्रिय थी, तभी से मकर संक्रांति पर खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है.

मंदिर के प्रधान प्रबंधक बाबा लक्ष्मण नाथ ने बताया कि 15 जनवरी को सुबह सवा तीन बजे विधिवत खिचड़ी चढ़ाई जाएगी. मेले को लेकर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना, एडीएम प्रशांत कुमार समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. डीएम ने बताया कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह-जगह खोया-पाया केंद्र बनाए गए हैं, ताकि किसी को कोई असुविधा न हो और सभी श्रद्धालु लाइन में लगकर खिचड़ी अर्पित कर सकें.

एसपी सोमेंद्र मीना के अनुसार सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं. ड्रोन और CCTV से निगरानी होगी. एक सीओ, 10 इंस्पेक्टर, 60 सब-इंस्पेक्टर, 210 हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल, 25 ट्रैफिक पुलिस, 20 महिला कांस्टेबल और पीएसी प्लाटून तैनात रहेंगे. मेले में बड़े-छोटे झूले, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, मौत का कुआं और जादूगर के कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे. यह खिचड़ी मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता और नाथ परंपरा की जीवंत मिसाल भी है.


ये भी पढ़े: फिल्म फेयर अवार्ड मिलने के बाद गोरखपुर पहुंचे सांसद रवि किशन; बोले- 'जीवन में कभी हार नहीं मानना, अब ऑस्कर की बारी'

ये भी पढ़े: नवरात्र 2025; गोरखनाथ मंदिर की शक्तिपीठ में सीएम योगी ने की कलश स्थापना, शैलपुत्री के दर्शन को मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु

TAGGED:

KHICHDI MELA IN MAHARAJGANJ
MINI GORAKHNATH TEMPLE MELA
MAHARAJGANJ NEWS
MELA PREPARATIONS COMPLETE UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.