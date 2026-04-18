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बीकानेर में राजपरिवार और जाट समाज की 'खिचड़ा' रस्म सम्पन्न, परंपरा का अनोखा संगम

परंपरा के अनुसार साथ खिचड़ा तैयार किया गया और इसे भोजन प्रसादी के रूप में सभी मौजूद लोगों ने एक साथ खाया.

People gathered for the 'Khichda' ritual.
खिचड़ा रस्म के लिए जुटे लोग (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 7:23 PM IST

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बीकानेर: बीकानेर की नगर स्थापना दिवस के मौके पर मरुधरा की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जब शहर में राजपरिवार और जाट समाज की पारंपरिक 'खिचड़ा' रस्म श्रद्धा और उत्साह के साथ सम्पन्न हुई. इस आयोजन में दोनों समुदायों के लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और आपसी भाईचारे की मिसाल पेश की.

परंपरा के अनुसार विशेष विधि-विधान के साथ खिचड़ा तैयार किया गया और इसे भोजन प्रसादी के रूप में सभी मौजूद लोगों ने एक साथ खाया. कार्यक्रम के दौरान लोक रीति-रिवाजों का पालन करते हुए समाज के वरिष्ठजनों ने युवा पीढ़ी को इस परंपरा के महत्व से अवगत कराया. जाट समाज के मोहन नाथ सिद्ध के अनुसार, यह रस्म वर्षों पुरानी है और बीकानेर की गंगा-जमुनी संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है, जिसमें राजपरिवार और जाट समाज मिलकर सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देते हैं.

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राजवी ने शुरू की परंपरा: आयोजन की शुरुआत करने वाले अभिमन्यु सिंह राजवी ने बताया कि बीकानेर राज परिवार और पांडु गोदारा के वंशज परंपरा को काफी साल तक निभाते थे. दरअसल राव बीका के समय पांडू गोदारा के साथ एक संधि का उल्लेख मिलता है जिससे दोनों के बीच प्रेम हुआ और बाद में बीकानेर राज परिवार में किसी भी नए शासक के राजतिलक पांडू गोदारा के वंशजों द्वारा करने की परंपरा रही. इसी के साथ राज परिवार द्वारा जाट सरदारी को बुलाया जाता था और खिचड़ी का भोजन कराया जाता था. दोनों साथ मिलकर यह भोजन करते थे, लेकिन बाद के सालों में यह परंपरा बंद हो गई.

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राजवी ने बताया कि क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए हैं और जब ग्रामीण क्षेत्र में जाते थे, तो इस बारे में मालूम चला और उसके बाद पिछले 3 साल पहले इस परंपरा को फिर से शुरू किया गया है. अब क्योंकि राजनीति का जमाना है और जाट और राजपूत समाज के बीच की खाई को दूर करने के लिए ये प्रयास है. पूर्व मंत्री नरपत सिंह राजवी सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, समाज के गणमान्य व्यक्ति और युवा मौजूद रहे.

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