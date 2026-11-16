खेतड़ी में सरपंच चुनाव के दौरान खूनी संघर्ष: 80 वर्षीय पूर्व सरपंच की मौत, 8 लोग घायल
विजय नगर पंचायत में सरपंच मतदान के दौरान दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया. पथराव में 80 वर्षीय पूर्व सरपंच की मौत हुई.
Published : November 16, 2026 at 9:55 PM IST
झुंझनू: खेतड़ी उपखंड क्षेत्र की विजय नगर ग्राम पंचायत में सरपंच पद के मतदान के दौरान दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. इस हिंसक झड़प में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व सरपंच की मौत हो गई, जबकि 7 से 8 अन्य लोग घायल हो गए. घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. सभी घायलों को तुरंत उपचार के लिए नीमकाथाना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
अचानक हुए पथराव में गई जान: घायल गोविंद सैनी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान दूसरे सरपंच प्रत्याशी के समर्थकों ने प्रत्याशी सुमन सैनी के समर्थकों पर अचानक हमला बोल दिया. हमला इतना अचानक था कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते विवाद ने भीषण मारपीट का रूप ले लिया. इस झड़प और पथराव के दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग लक्ष्मीनारायण सैनी के सिर में गंभीर चोट लग गई. अत्यधिक रक्तस्राव और गंभीर चोट के कारण बाद में उनकी मौत हो गई.
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पुलिस ने संभाला मोर्चा, चार आरोपी हिरासत में: घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है. डीएसपी राजेंद्र बुरड़क ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल करीब चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच कर रही है और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है.
मृतक का परिवार रहा है राजनीति में सक्रिय: मृतक लक्ष्मीनारायण सैनी क्षेत्र के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे. वह स्वयं एक बार ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके थे. उनके अलावा उनकी पत्नी नाथी देवी भी पूर्व में सरपंच रह चुकी हैं. वर्तमान में उनकी पुत्रवधू सुमन सैनी इस चुनाव में सरपंच पद की प्रत्याशी थीं, जो इससे पहले भी ग्राम पंचायत की सरपंच रह चुकी हैं.
पूर्व मंत्री ने अस्पताल पहुंचकर सरकार को घेरा: घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह नीमकाथाना जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों व उनके परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि खेतड़ी क्षेत्र में कानून का राज पूरी तरह समाप्त हो चुका है और प्रशासन चुनावों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहा है.
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