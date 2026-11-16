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खेतड़ी में सरपंच चुनाव के दौरान खूनी संघर्ष: 80 वर्षीय पूर्व सरपंच की मौत, 8 लोग घायल

चुनावी हिंसा में एक की मौत ( ETV Bharat Jhunjhunu )