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निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह, पूर्व मंत्री बोले- जिनकी जमानत नहीं बची, वो क्या टिकट बांटेंगे

खेतड़ी में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक ( ETV Bharat Jhunjhunu )