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निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह, पूर्व मंत्री बोले- जिनकी जमानत नहीं बची, वो क्या टिकट बांटेंगे

झुंझुनू में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक के दौरान जितेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता पर तंज कसा.

झुंझुनू में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक
खेतड़ी में कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 5:30 PM IST

2 Min Read
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झुंझुनू: निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियों के बीच कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई. झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बिना नाम लिए अपनी ही पार्टी के एक नेता पर तीखा हमला बोला.

टिकट का फैसला संगठन और प्रभारी करेंगे: पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि "जिनकी जमानत नहीं बची, वो टिकट कहां से बांटेंगे." कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोग कार्यकर्ताओं को यह कहकर भ्रमित कर रहे हैं कि "टिकट तो हम बांटेंगे." उन्होंने इस पर पलटवार करते हुए कहा, "अरे भाई, टिकट तुम कहां से बांटोगे? टिकट का फैसला संगठन और प्रभारी करते हैं. टिकट वही लोग तय करेंगे, जिन्हें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है."

बैठक के दौरान पूर्व मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का बयान (ETV Bharat Jhunjhunu)

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चर्चा का विषय बना बयान: पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उनसे कहा है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाए. उन्होंने कहा कि टिकट किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता की राय के आधार पर तय होगा. पूर्व मंत्री ने कहा, "जो लोग टिकट बांटने का दावा कर रहे हैं, पहले अपनी जमानत बचा लें. टिकट बांटने की बात करना उनके बस की बात नहीं है." उनका यह बयान बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय बना रहा.

जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट: बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि इस बार भी खेतड़ी नगरपालिका में कांग्रेस का ही अध्यक्ष बनेगा. उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, वार्ड-वार जनसंपर्क बढ़ाने और जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देने की बात कही. इस दौरान विधानसभा प्रभारी प्रवीण जाखड़ ने भी कार्यकर्ताओं से वार्ड स्तर तक सक्रिय रहने और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया. बैठक में ब्लॉक अध्यक्ष रामावतार सैनी, बलराम गुर्जर, गोकुलचंद सैनी, महावीर प्रसाद तोगड़िया, सुरेश शाह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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