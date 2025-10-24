ETV Bharat / state

छपरा में खेसारी लाल यादव का दूध से किया गया अभिषेक, समर्थकों ने सिक्कों से तौला

छपरा में खेसारी लाल यादव को समर्थकों ने दूध से नहलाया और सिक्कों से तौला. इस दौरान आरजेडी प्रत्याशी के पक्ष में जमकर नारेबाजी हुई.

Khesari Lal bathed in milk
खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)
छपरा: बिहार के छपरा में शुक्रवार को भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव का लोगों ने जमकर स्वागत किया. उन्हें दूध से नहलाया गया और सिक्कों से तोला गया. इस स्वागत से खेसारी लाल यादव काफ़ी उत्साहित दिखे. जबसे खेसारी लाल यादव छपरा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उसी दिन से इनका छपरा की जनता में काफी उत्साह दिख रहा है.

खेसारी को समर्थकों ने दूध से नहलाया: नामांकन के दिन तो छपरा में खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों नामांकन केंद्र के बाहर खड़े रहे. नामांकन के समय इतनी भीड़ हो गई की पुलिस वालो को भीड़ कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं खेसारी लाल यादव लगातार जनता के बीच जाकर उनसे जीत दिलाने की अपील कर रहे है और उन्हें उम्मीद है कि छपरा की जनता उन्हें जीताकर विधानसभा जरूर भेजेगी.

सिक्कों से तौला गया: रोड शो के दौरान भी काफी संख्या में प्रशंसक उनके साथ रहते हैं और सेल्फी लेने वालों का लम्बा लाइन लगा रहता है. उनके सुरक्षा कर्मियों को भी उनको भीड़ से बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है. शुक्रवार को छपरा की जनता और उनके समर्थकों के द्वारा उन्हें 200 लीटर से ज्यादा दूध से नहलाया गया और सिक्का से तौला गया.

खेसारी को समर्थकों ने दूध से नहलाया (ETV Bharat)

हॉट सीट बनी छपरा: छपरा विधानसभा सीट इस समय सबसे हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि इस सीट पर राजद उम्मीदवार के रूप में खेसारी लाल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है. वहीं भाजपा से पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष छोटी कुमारी और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पूर्व मेयर राखी गुप्ता और जन सुराज से पूर्व आईपीएस अधिकारी जयप्रकाश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है. इस प्रकार यहां पर चौकोणीय मुकाबला है और सभी उम्मीदवार अपनी जीत के लगातार कड़ी मेहनत और जनसंपर्क कर रहे हैं.

चुनावी दफ्तर का था उद्घाटन: चुनावी माहौल के बीच खेसारी अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर अपने समर्थकों के साथ शहर के एक विवाह भवन में पहुंचे थे. इस दौरान लोगों का उत्साह चरम पर दिखा. समर्थकों ने ड्रम और बाल्टी में दूध लाकर खेसारी पर लगातार उड़ेलना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में पूरा हॉल दूध से भींग गया और जमकर नारेबाजी होने लगी.

