ETV Bharat / state

'हां मैं नचनिया हूं, मुझे हराने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक..' बोले खेसारी लाल यादव

रोहतास में खेसारी लाल यादव ने ‘हां मैं नचनिया हूं’ कहकर विरोधियों पर कटाक्ष किया. वहीं महागठबंधन की जीत का दावा किया. देखें वीडियो.

Khesari Lal Yadav
खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 9:13 AM IST

|

Updated : November 8, 2025 at 10:25 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रोहतास: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरी स्टार और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने धमाकेदार जनसभा की. पीथनी मैदान में उमड़ी भारी भीड़ के बीच खेसारी ने राजद प्रत्याशी राजेश यादव के लिए वोट मांगे और विरोधियों पर करारे प्रहार किए.

नचनिया कहने वालों को खेसारी का मुंहतोड़ जवाब: मंच से खेसारी लाल यादव ने गर्व के साथ कहा, “हां मैं नचनिया हूं! लेकिन क्या मेरे नचनिया होने से बिहार बर्बाद हो रहा है? बिहार तबाह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां विकास नहीं हो रहा.” भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया. खेसारी ने आगे कहा, “एक खेसारी लाल यादव को हराने के लिए केंद्र की पूरी सरकार लगा दी गई है. पटना से दिल्ली तक बड़े-बड़े लोग परेशान हैं कि ये आदमी आगे बढ़ रहा है.”

खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)

खेसारी ने किया महागठबंधन की जीत का दावा: खेसारी ने जनसभा में जोश भरते हुए घोषणा की, “अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है. क्योंकि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो बिहार चमकेगा.” उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि राजद प्रत्याशी राजेश यादव को भारी मतों से विजयी बनाएं.

"क्या कह रहे हैं कि नचनिया है? हां, मैं नचनिया हूं लेकिन क्या मेरे नचनिया होने से बिहार बर्बाद हो रहा है? बिहार तबाह इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां विकास नहीं हो रहा. एक खेसारी लाल यादव को हराने के लिए केंद्र की पूरी सरकार लगा दी गई है. पटना से लेकर दिल्ली तक सारे बड़े-बड़े लोग परेशान हैं कि ये लड़का आगे बढ़ रहा है लेकिन अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है. क्योंकि इस बार महागठबंधन की सरकार बनने वाली है."- खेसारी लाल यादव, आरजेडी कैंडिडेट, छपरा विधानसभा क्षेत्र

भीड़ का जनसैलाब, माहौल हुआ गर्म: पीथनी के मैदान में दूर-दूर तक लोग ही लोग दिखाई दे रहे थे. महिलाएं, युवा और बुजुर्ग खेसारी को सुनने और देखने के लिए बेकरार थे. जैसे ही खेसारी ने “लहंगा लखनऊआ” का जिक्र किया, पूरा मैदान झूम उठा. सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात रहा.

दिनारा में राजद की उम्मीदें हुईं मजबूत: खेसारी लाल यादव की इस सभा ने दिनारा विधानसभा सीट पर राजद के लिए नया जोश भर दिया है. स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्टार प्रचारक की एंट्री से जहां एनडीए खेमे में खलबली मची है, वहीं महागठबंधन के कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं. 11 नवंबर को होने वाले मतदान में इसका असर साफ दिखाई देगा.

Bihar Election 2025
खेसारी ने राजेश यादव के लिए मांगा वोट (ETV Bharat)

खेसारी ने राजेश यादव के लिए मांगा वोट: खेसारी लाल यादव की सभा में काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी. जहां उन्होंने राजद के राजेश यादव के लिए जनता से वोट मांगा और कहा कि बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाना बहुत जरूरी है.

छपरा में महासंग्राम: छपरा विधानसभा सीट इस बार सितारों और दिग्गजों की रणभूमि बन गई है, जहां महागठबंधन के स्टार प्रत्याशी शत्रुघ्न कुमार यादव उर्फ खेसारी लाल यादव का सीधा मुकाबला बीजेपी की दिग्गज नेत्री छोटी कुमारी से है, लेकिन पूर्व मेयर राखी गुप्ता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दोनों को कड़ी चुनौती दे रही हैं. वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के जयप्रकाश सिंह भी मैदान में डटे हैं और चौथे कोने से पूरी ताकत झोंक रहे हैं. चार बड़े चेहरों की इस त्रिकोणीय-चतुर्भुज लड़ाई में छपरा की जनता के वोट बिखरते दिख रहे हैं, जिससे नतीजे पूरी तरह अनिश्चित हो गए हैं.

ये भी पढ़ें-

बिहार की हॉट सीट पर जोर आजमाइश, तेजस्वी-तेजप्रताप, सम्राट चौधरी और खेसारीलाल यादव की किस्मत दांव पर

राघोपुर के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह, वोटिंग के बाद बोले तेजस्वी- नया बिहार बनाने के लिए करें वोट

नीतीश कुमार ने किया मतदान, सुनील कुमार बोले- 'मैं 5 बार चुनाव जीता हूं, इस बार सबसे ज्यादा वोटों से बाजी मारूंगा'

बिहार विधानसभा चुनाव: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने किया मतदान, बोलीं- 'हमारी सरकार बन रही है'

Last Updated : November 8, 2025 at 10:25 AM IST

TAGGED:

KHESARI LAL YADAV
खेसारी लाल यादव
RJD CANDIDATE RAJESH YADAV
बिहार विधानसभा चुनाव
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

बंपर वोटिंग के बावजूद पटना के शहरी इलाकों में कम मतदान, किसके लिए है खतरे की घंटी?

बिहार में पहले चरण के मतदान प्रतिशत में जबरदस्त उछाल, किस ओर कर रहे इशारा?

AIMIM का साथ.. 55% युवाओं का जोश, क्या गया में चिंटू भैया बनेंगे वजीरगंज के गेम-चेंजर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.