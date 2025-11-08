ETV Bharat / state

खेसारी ने छुए मनोज तिवारी के पैर, पटना एयरपोर्ट पर हुई मुलाकात

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तपिश के बीच पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल की तस्वीर आई है.

BIHAR ELECTION 2025
मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 8, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के व्यस्त माहौल में पटना हवाई अड्डे पर 7 नवंबर को एक अच्छी तस्वीर देखने को मिली. भोजपुरी फिल्म जगत के दो दिग्गज कलाकार, जो अब अलग-अलग राजनीतिक दलों के लिए प्रचार कर रहे हैं, आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव और बीजेपी नेता मनोज तिवारी, अचानक एक-दूसरे के सामने आ गए.

एयरपोर्ट पर अचानक मुलाकात और गर्मजोशी भरा अभिवादन: आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव जैसे ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी की नजर पड़ी, उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उनके चरण स्पर्श किए. दोनों ने मुस्कुराते हुए एक-दूसरे को गले लगाया और भोजपुरी में पूछा, "का हाल बा?". यह छोटा सा वीडियो अब इंटरनेट पर धूम मचा रहा है.

मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव (Special arrangements)

पटना एयरपोर्ट पर यह संयोगवश मुलाकात हुई, जब मनोज तिवारी बीजेपी उम्मीदवारों की रैलियों के लिए निकल रहे थे, जबकि खेसारी लाल यादव अपने प्रचार दौरे से वापस लौट रहे थे. दोनों के चेहरों पर सहज मुस्कान थी. खेसारी ने कहा, "बड़े भैया हैं, आदर देना मेरा कर्तव्य है." जवाब में मनोज तिवारी ने उन्हें गले लगाते हुए उत्तर दिया, "राजनीति हमारे बीच आ सकती है, लेकिन संस्कार नहीं टूट सकते."

चुनावी रण में भोजपुरी स्टार्स की टक्कर: बिहार की चुनावी सरगर्मी में भोजपुरी सिनेमा की चमक खूब नजर आ रही है. बीजेपी खेमे में मनोज तिवारी के साथ पवन सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जैसे सितारे प्रचार में जुटे हैं. दूसरी तरफ, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को मैदान में उतारा है, जो अपनी जनप्रियता से वोटरों को लुभाने में लगे हैं. मंचों पर तो एक-दूसरे पर तीखे हमले होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट का यह पल बता गया कि राजनीति से इतर व्यक्तिगत आदर बरकरार है.

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो: यह मुलाकात का फुटेज सोशल प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि चुनावी तपिश में भी ऐसे क्षण समाज को सौहार्द का पैगाम देते हैं.

