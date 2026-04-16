CM सम्राट चौधरी के सामने इस भोजपुरी एक्टर ने रखी 7 बड़ी मांग, पूरा कर पाएगी BJP?
भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने सम्राट चौधरी को बधाई दी, फिर बड़ी मांगे रख दी, क्या बीजेपी इसे पूरा कर पाएगी?, पढ़ें
Published : April 16, 2026 at 11:48 AM IST
पटना: बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के सम्राट चौधरी ने प्रदेश की बागडोर संभाल ली है. बुधवार को सम्राट एक्शन मोड में दिखे, शपथ ग्रहण के बाद सीधे सचिवालय पहुंचे और मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला. इसी के साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर बैठक की.
खेसारी ने सम्राट चौधरी को दी बधाई : मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी को हर तरफ से बधाई संदेश दे रहा है. सोशल मीडिया पर शुभकामना संदेश की बाढ़ सी आ गई है. भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव ने बिहार के नए 'सम्राट' को बधाई दी है. हालांकि उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री से एक बड़ी मांग रख दी है.
खेसारी लाल यादव की 7 मांगें : खेसाली लाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो. मेरे कुछ सुझाव हैं जिसपर आपकी जल्दी नजर जानी चाहिए."
बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत-बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं।मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में बिहार का विकास दिन दूना रात चौगुना हो। मेरे कुछ सुझाव हैं जिसपर आपकी जल्दी नज़र जानी चाहिए।— Khesari Lal Yadav (खेसारी) (@khesariLY) April 15, 2026
१. बिहार में सूखा नशा वायरस की तरह… pic.twitter.com/SDxUV40m0j
खेसारी ने सम्राट के सामने कौन सी 7 मांगे रखीं?
⦁ बिहार में सूखा नशा वायरस की तरह फैल रहा है.
⦁ परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून बने.
⦁ कोचिंग संस्थान को मॉनिटर करने के लिए एक कमेटी.
⦁ पलायन की समस्या का स्थायी समाधान हो.
⦁ हेल्थ इंश्योरेंस और प्राइवेट हॉस्पिटल वालो की धांधली रोकने के लिए कड़े कानून हो.
⦁ फूड, स्पिरिचुअल और ईको टूरिज्म को जमीनी स्तर पर बढ़ावा मिले.
⦁ केंद्र सरकार से निवेदन करके भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिलाएं.
बिहार सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा : बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी ने बुधवार को शपथ ली. वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेन्द्र प्रसाद यादव को नई सरकार में उपमुख्यमंत्री बनाया गया है. बुधवार देर शाम मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है. सीएम सम्राट चौधरी ने अपने पास कई अहम विभाग रखे हैं, जिससे प्रशासनिक मजबूती के संकेत मिलते हैं.
सीएम सम्राट चौधरी के पास 29 विभाग : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने पास सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन समेत कुल 29 विभाग रखे हैं. इसके साथ ही डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण समेत 10 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डिप्टी सीएम बिजेन्द्र प्रसाद यादव ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन समेत कुल 8 विभागों की जिम्मेदारी संभालेंगे.
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