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आगरा में अरहर के नाम पर बेची जा रही खेसारी दाल जब्त, ग्रामीण क्षेत्रों में खपाने की थी तैयारी

आगरा: लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में अरहर दाल के नाम पर खेसारी दाल ब्रिकी की शिकायतें जिला प्रशासन व पुलिस को मिल रही थी. मामले को देखते हुए एसडीएम खेरागढ़, पुलिस व एफएसडीए की टीम ने शुक्रवार देर शाम कागारौल स्थित बंद गोदाम पर छापा मारा. गोदाम में रखे 1755 किलो खेसारी दाल जब्त कर लिया. इसके बाद एफएसडीए ने गोदाम को सील कर दिया.



सहायक आयुक्त खाद्य-2 महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कागारौल के गांव नगला घुरैला में एक घर में खेसारी दाल होने की सूचना मिली थी. जिस पर एसडीएम खेरागढ़ और थाना कागारौल पुलिस के साथ एफएसडीए अधिकारी राकेश कुमार की टीम ने शुक्रवार को छापा मारा.

यह गोदाम करण सिंह पुत्र हाकिम सिंह के घर में था. जब टीम ने घर में स्थित गोदाम का ताला तुड़ा तो गोदाम से 1755 किग्रा खेसारी दाल बरामद हुआ. बरामद दाल की अनुमानित कीमत ₹1.40 लाख रुपये आंकी जा रही है.



महेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक, गोदाम को सील कर बरामद खेसारी दाल को वहीं, रखवा दिया गया है. मकान स्वामी करण सिंह ने बताया कि गोदाम को फिरोजाबाद के करीम खान ने किराए पर लिया था. 19 मई 2026 को जब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवर्तन की कार्रवाई शुरू हुई, तब से करीम खान गोदाम पर आया ही नही.